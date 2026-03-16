Los Óscar, una gala familiar: De Steven Spielberg con su nieta a Jacob Elordi con su madre
La edición número 98 de los Premios Óscar tuvo un matiz muy especial con la presencia de varias celebridades acompañadas de sus familiares. ¡Pasá y mirá con quiénes llegaron Steven Spielberg, Jacob Elordi, Michael B. Jordan y Kate Hudson al Dolby Theatre!
Por ABC Color
El icónico Dolby Theatre de Los Ángeles recibió anoche a varios famosos acompañados de sus familiares en la gala de entrega número 98 de los codiciadosPremios Óscar.
El emblemático cineasta Steven Spielberg llegó con su nieta Eve Gavigan, de 15 años. Por su parte, Jacob Elordi arribó con su madre Melissa Elordi y el ganador de la estatuilla a Mejor Actor, Michael B. Jordan, lo hizo rodeado del amor de sus padres y hermanos.