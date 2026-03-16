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16 de marzo de 2026 - 11:24

Los Óscar, una gala familiar: De Steven Spielberg con su nieta a Jacob Elordi con su madre

La edición número 98 de los Premios Óscar tuvo un matiz muy especial con la presencia de varias celebridades acompañadas de sus familiares. ¡Pasá y mirá con quiénes llegaron Steven Spielberg, Jacob Elordi, Michael B. Jordan y Kate Hudson al Dolby Theatre!

Por ABC Color

El icónico Dolby Theatre de Los Ángeles recibió anoche a varios famosos acompañados de sus familiares en la gala de entrega número 98 de los codiciados Premios Óscar.

Jacob Elordi con su orgullosa madre Melissa. (Captura del video de MTV)
Jacob Elordi con su orgullosa madre Melissa. (Captura del video de MTV)

El emblemático cineasta Steven Spielberg llegó con su nieta Eve Gavigan, de 15 años. Por su parte, Jacob Elordi arribó con su madre Melissa Elordi y el ganador de la estatuilla a Mejor Actor, Michael B. Jordan, lo hizo rodeado del amor de sus padres y hermanos.

Khalid Jordan, Michael A. Jordan, Michael B. Jordan, Donna Jordan y Jamila Jordan-Theus en la alfombra roja de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar. (EFE/EPA/RYAN SUN)
Khalid Jordan, Michael A. Jordan, Michael B. Jordan, Donna Jordan y Jamila Jordan-Theus en la alfombra roja de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar. (EFE/EPA/RYAN SUN)

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¡Bellas, madre e hija! Goldie Hawn y Kate Hudson en la red carpet de los Premios Óscar 2026 en el Dolby Theatre. (EFE/EPA/RYAN SUN)
¡Bellas, madre e hija! Goldie Hawn y Kate Hudson en la red carpet de los Premios Óscar 2026 en el Dolby Theatre. (EFE/EPA/RYAN SUN)

La diosa Kate Hudson también fue muy bien acompañada de su madre, la famosa Goldie Hawn. Ambas lucieron espléndidas y se mostraron muy compinches en la red carpet de los Óscar.