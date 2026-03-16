Los Óscar, una gala familiar: De Steven Spielberg con su nieta a Jacob Elordi con su madre

El icónico Dolby Theatre de Los Ángeles recibió anoche a varios famosos acompañados de sus familiares en la gala de entrega número 98 de los codiciados Premios Óscar.

El emblemático cineasta Steven Spielberg llegó con su nieta Eve Gavigan, de 15 años. Por su parte, Jacob Elordi arribó con su madre Melissa Elordi y el ganador de la estatuilla a Mejor Actor, Michael B. Jordan, lo hizo rodeado del amor de sus padres y hermanos.

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La diosa Kate Hudson también fue muy bien acompañada de su madre, la famosa Goldie Hawn. Ambas lucieron espléndidas y se mostraron muy compinches en la red carpet de los Óscar.