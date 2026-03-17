Bibi Landó está “perdidamente enamorada”

La presentadora de radio y televisión Bibiana Landó Meyer se tomó unas merecidas vacaciones. El destino elegido por la conductora fue Río de Janeiro, Brasil, y desde ahí confesó estar muy enamorada. ¡Sí! Bibi Landó tiene un pequeño gran amor, su primer nieto Oscarcito Elizeche Aguilar.

“¡Nunca pensé llegar a amar así! Perdidamente enamorada de mi nietito Óscar Matías", escribió emocionada la conductora Bibi Landó en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 85 mil seguidores.

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“¡Hace que vea la vida con más amor y alegría! Solo puedo agradecer”, destacó Bibi Landó, quien luce realmente espléndida con su nieto en brazos en las playas de Copacabana, pues la conductora viajó a Brasil para pasar unos días de relax con su hijo Óscar Elizeche, su nuera Fernanda Aguilar y el tierno Oscarcito.

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Al parecer, para Bibiana Landó no pasan los años, pues cada día luce más diosa y en su rol de abuela la vemos radiante y muy feliz.

Óscar Matías, el primer nieto de Bibi Landó, nació el 22 de abril de 2025 en un sanatorio capitalino. El varoncito es fruto del amor entre Óscar Elizeche Landó y Fernanda Aguilar, quienes unieron sus vidas en matrimonio en noviembre de 2021.