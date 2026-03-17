¡Mirá cómo luce Jane Fonda luce a sus 88 años!

Jane Fonda, la mujer ícono de Hollywood, siempre da cátedra con su elegancia y sofisticación a donde quiera que vaya. Y su llegada a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026 no fue la excepción. La famosa actriz de 88 años arribó al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles con una tenida que le quedaba espectacular.

Lea más: Jamie Lee Curtis recibió un premio de manos de Jane Fonda

La emblemática Jane Fonda, ganadora de dos premios Óscar a la Mejor Actriz, llegó enfundada en un maxivestido de lentejuelas.

Su cabello con ondas suaves enmarcaba su rostro de casi nueve décadas, mientras posaba para los medios presentes en el after party de los Óscar con total naturalidad y un brillo único.

Lea más: Jane Fonda, a sus 86 años, se adueñó de la red carpet en Cannes

Jane Fonda, pionera del fitness, sigue marcando tendencia mientras se va acercando a los 90 años. La actriz, que asegura hacer ejercicios todos los días para mantenerse saludable, luce realmente espléndida. ¿Quién no querría llegar a los 88 como Jane?