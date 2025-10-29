Adela Mercado, conductora de Cardinal Romance, fue homenajeada en el Congreso Nacional

La icónica conductora Adela Mercado recibió un merecido homenaje esta mañana en el Congreso Nacional junto a otras colegas por ser las locutoras con mayor trayectoria en la radiofonía nacional.

La conductora de “A de la Tarde” de Cardinal Romance se mostró muy emocionada al recibir el reconocimiento a su labor como locutora. Y en comunicación con ABC Digital expresó: “¡Cómo no sentirme feliz, totalmente realizada, por algo que me apasiona desde siempre, desde que yo tengo uso de razón. O sea que, esta labor como locutora, primero que al ser una pasión no se siente que es una labor que uno hace, sino que es un sentimiento que uno pone sobre las cosas, pone amor, pone cariño. Es como aquel estudiante que está aprendiendo a leer y cada vez lee mejor, y cada vez más va aprendiendo. Y bueno, yo también fui aprendiendo así“.

Y sobre cuánto tiempo lleva trabajando como locutora, Adela Mercado recordó: “Tengo 43 años en este rubro, trabajando en radio, en televisión, enseñando locución, enseñando periodismo a la par. Entonces, para mí es una dicha total, muy plena con compañeros, compañeras, con gente que conozco y quiero mucho, que me ayudaron mucho. Pasé por la escuela de locución, que en aquel entonces se llamada Alorpa (Asociación de Locutores y Operadores de Radio y Televisión del Paraguay), después Sintratel (Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio y Televisión del Paraguay), no activé en el sindicato pero sí siempre estuve con mi aporte y fui una de las fundadoras".

“Y en este punto quiero agradecerle a Eduardo Palacios porque yo no sabía que el Día de la Radio Nacional nacía con una propuesta que él había hecho para que un día como hoy 29 de octubre se celebre el Día de la Radio Paraguaya. Y qué importante es que haya tenido la raíz en el Chaco paraguayo, cuando no había forma de comunicarse los obreros que se fueron en la batalla a defender a la Patria contra la bolivianos, y allí se instaló una primera radio. Y se solicitó que el Día de la Radio fuera justamente en homenaje a aquella primera emisora”, destacó Adela Mercado.

Al consultarle si siempre le gustó la comunicación la conductora de “A de la Tarde” aseguró sin vueltas: “Siempre me gustó la comunicación con la gente. No sé si después de haber trabajado me gustó mucho más porque me quitó mucha privacidad, de estar con la familia, de viajar. Yo siempre estuve viviendo por Asunción y me perdí muchos años de vida con mis seres queridos que quedaron en Ciudad del Este. Yo crecí en Buenos Aires, Argentina, nací en Eugenio A. Garay, mi vida es una cosa un poco complicadita en cuanto al movimiento que hice, los viajes, mi matrimonio, mis hijos. Yo siento que esta vocación la tuve desde el comienzo, porque viviendo en Argentina leía los diarios o los libros, incluso cuando estaba en la escuela me hacía de la locutora porque me encantaba cómo hablaban las locutoras argentinas. Y, ¿Quién diría que ahora estoy trabajando en un canal argentino, acá nomás pasando la frontera. Para mí es una bendición”.

También quisimos saber cómo nació la vocación de Adela Mercado y ella nos explicó: “Siempre digo que a mí me eligió una varita mágica de arriba, a la que yo le llamo Dios, y a partir de ahí, Él me hizo caminar, me hizo sentir que yo soy una persona importante para muchas personas, porque muchas veces no comprendés porqué, siempre te hacés esa pregunta y te cuesta también elegir una carrera, y a mí me eligió la vida esta carrera, no fui yo por ella. Entonces, para mí todo fue una cosa que tiene una gracia muy especial, para mí eso significa muchísimo”.

Por último, consultamos a Adela Mercado a quiénes va dirigido este logro tras ser homenajeada por el Congreso Nacional como una de las locutoras con mayor trayectoria en la radiofonía paraguaya.

“Le dedico obviamente a mis padres, que fueron los que primero me apoyaron, sin decirme nunca ‘no’, me apoyaron cuando todavía era soltera. Luego, al papá de mis hijos, que tuvimos que decidir venir hasta Asunción y él me apoyó, y también a mis hijos, que tuvieron muchas veces que estar sin mi presencia en actos en las escuelas, en los colegios, y eso pesa en la conciencia de uno, cuando vos tenés que salir a trabajar, porque la mujer de hoy ya es como todos los hombres también, a la par", expresó Adela Mercado, quien además se mostró agradecida con su fiel público y la 98.5 FM: “Y también dedico a todos mis seguidores, y tengo la suerte que muy poca gente, casi nada, envía onda negativa hacia mi persona, y esa es la mayor bendición que uno tiene al final en la cosecha de toda esta labor comunicativa. ¡Muchísimas gracias! ¡Bendiciones para todos! Estoy feliz de estar en Cardinal Romance concretando algo que jamás se me pasó por la cabeza, pero solamente, como yo siempre le tengo presente a Dios Todopoderoso y la Virgen, son ellos los que manejan mi vida".

La Declaración Número 381 fue dictada por la Cámara de Senadores en sesión del 22 de octubre pasado y junto a Adela Mercado fueron homenajeadas las locutoras Norma Nelly Acuña, Rosa Ángelica Scappini, Zunilda Báez Arzamendia, Chony Calderón y Nelly Gaona.