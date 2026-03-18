Nadia Ferreira, con su bebé a bordo, y Marquito disfrutan días mágicos en Disney

Nadia Ferreira compartió en las redes sociales imágenes de sus días de ensueño visitando Disney World con su familia. La vicerreina universal 2021 recorre feliz el mundo mágico con su bebé a bordo y el dulce Marquito.

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“Cada vez que lo traigo a Disney se siente como la primera vez... Y ahora aún más especial esperando a bebé”, escribió Nadia Ferreira junto a una postal de su mano entrelazada con la de su primogénito Marquito.

La villarriqueña Nadia Ferreira está disfrutando al máximo su recorrido por Disney con Marquito, baby Muñiz y abuela Ludy Ferreira.

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Así, ayer estuvieron por Animal Kingdom Theme Park y anoche fueron a un espectáculo increíble. “Llegamos a ver el show favorito de Marco, The Lion King. Desde que fuimos al de Broadway se quedó obsesionado, y acá en Animal Kingdom tienen un show súper lindo”, contó la esposa de Marc Anthony.

Nadia Ferreira se ve más radiante que nunca con su segundo embarazo, que ya rondaría el segundo trimestre. Hasta el momento, ni nuestra compatriota ni Marc Anthony revelaron el sexo del bebé en camino, pero todo indicaría que se trataría de una niña.