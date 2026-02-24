¿Nadia Ferreira espera una niña?

Todo indica que el octavo hijo de Marc Anthony sería una niña. ¡Sí! Nadia Ferreira fue la única que llegó vestida de rosa a un evento donde las demás famosas invitadas lucieron prendas amarillas.

Lea más: ¡Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan a su segundo hijo juntos!

Las mamis compartieron una tarde de arte y brindis a orillas de una piscina y toda la deco giró en torno al rosa. Al parecer, no fue una simple reunión de amigas madres la realizada en los jardines de la residencia de Lele Pons, sobrina de Chayanne. Hay indicios que llevan a pensar que fue un baby shower para Nadia Ferreira y su bebé a bordo.

Lea más: ¡Nadia Ferreira brilló en Premio Lo Nuestro!

La anfitriona de la fiesta al aire libre fue Lele Pons y entre las invitadas, además de Nadia Ferreira, estuvieron Natti Natasha, Greeicy, Zhamira Zambrano, Isabela Rangel Grutman y Camila Coelho.