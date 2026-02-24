Gente
24 de febrero de 2026 - 09:44

¿Nadia Ferreira espera una niña?

Nadia Ferreira rodeada de sus famosas amigas en la casa de Lele Pons.
Nadia Ferreira y sus amigas se reunieron en la residencia de la influencer venezolana Lele Pons en Miami. El “dress code” era de amarillo para todas, menos para la paraguaya que llegó vestida de rosa, lo que levantó rumores acerca del sexo de su bebé en camino.

Por ABC Color

Todo indica que el octavo hijo de Marc Anthony sería una niña. ¡Sí! Nadia Ferreira fue la única que llegó vestida de rosa a un evento donde las demás famosas invitadas lucieron prendas amarillas.

Nadia Ferreira y Natti Natasha a orillas de la piscina durante la fiesta de las mamacitas latinas en Miami. (Instagram/Natti Natasha)
Las mamis compartieron una tarde de arte y brindis a orillas de una piscina y toda la deco giró en torno al rosa. Al parecer, no fue una simple reunión de amigas madres la realizada en los jardines de la residencia de Lele Pons, sobrina de Chayanne. Hay indicios que llevan a pensar que fue un baby shower para Nadia Ferreira y su bebé a bordo.

Nadia Ferreira con su bebé a bordo y Greeicy. (Instagram/Greeicy)
La anfitriona de la fiesta al aire libre fue Lele Pons y entre las invitadas, además de Nadia Ferreira, estuvieron Natti Natasha, Greeicy, Zhamira Zambrano, Isabela Rangel Grutman y Camila Coelho.

Nadia Ferreira con las chicas de "Latina Mami Club". (Instagram/Greeicy)
