Zendaya y Robert Pattinson, juntos en la premier de su nueva película

El actor británico Robert Pattinson y la actriz estadounidense Zendaya son los protagonistas de “The Drama” y posaron juntos en la premier que tuvo lugar anoche en el Directors Guild of America (DGA) Theater en Los Ángeles, California.

Lea más: ¡Mirá el anillo de Zendaya que reavivó los rumores de boda con Tom Holland!

Para tan importante ocasión, Zendaya volvió a vestirse de blanco y lució su supuesto anillo de matrimonio con Tom Holland en su dedo anular izquierdo. Pero lo que esta vez llamó la atención esta vez fue que la actriz se puso nuevamente un traje de Vivienne Westwood, que ya llevó en los Premios Óscar 2015.

Lea más: Robert Pattinson es el protagonista de la nueva campaña de Dior

Por su parte, Robert Pattinson llegó enfundado en un traje que llevaba la firma de Dior y su esposa Suki Waterhouse optó por un colorido y sensual vestido.