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18 de marzo de 2026 - 16:24

Zendaya y Robert Pattinson, juntos en la premier de su nueva película

Robert Pattinson y Zendaya en el estreno en Los Ángeles de "The Drama". (LISA O'CONNOR / AFP)
Robert Pattinson y Zendaya en el estreno en Los Ángeles de "The Drama". (LISA O'CONNOR / AFP)034214+0000 LISA O'CONNOR

Zendaya y Robert Pattinson posaron juntos en la premier de la nueva película “The Drama”, que los tiene como protagonistas. Zendaya una vez más lució su supuesto anillo de matrimonio con Tom Holland y Pattinson estuvo muy bien acompañado de su esposa Suki Waterhouse. ¡Adelante!

Por ABC Color

El actor británico Robert Pattinson y la actriz estadounidense Zendaya son los protagonistas de “The Drama” y posaron juntos en la premier que tuvo lugar anoche en el Directors Guild of America (DGA) Theater en Los Ángeles, California.

El actor británico Robert Pattinson y la actriz estadounidense Zendaya en el Directors Guild of America (DGA) Theater en Los Ángeles. (LISA O'CONNOR / AFP)
El actor británico Robert Pattinson y la actriz estadounidense Zendaya en el Directors Guild of America (DGA) Theater en Los Ángeles. (LISA O'CONNOR / AFP)

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Para tan importante ocasión, Zendaya volvió a vestirse de blanco y lució su supuesto anillo de matrimonio con Tom Holland en su dedo anular izquierdo. Pero lo que esta vez llamó la atención esta vez fue que la actriz se puso nuevamente un traje de Vivienne Westwood, que ya llevó en los Premios Óscar 2015.

¡Diosa! Zendaya en la premier de "The Drama" repitió un vestido que ya lució hace 11 años en los Óscar. (LISA O'CONNOR / AFP)
¡Diosa! Zendaya en la premier de "The Drama" repitió un vestido que ya lució hace 11 años en los Óscar. (LISA O'CONNOR / AFP)

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Por su parte, Robert Pattinson llegó enfundado en un traje que llevaba la firma de Dior y su esposa Suki Waterhouse optó por un colorido y sensual vestido.

¡Linda parejita! Robert Pattinson y Suki Waterhouse en la premier de "The Drama" en Los Ángeles. (LISA O'CONNOR / AFP)
¡Linda parejita! Robert Pattinson y Suki Waterhouse en la premier de "The Drama" en Los Ángeles. (LISA O'CONNOR / AFP)