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24 de marzo de 2026 - 09:07

Miley Cyrus, radiante en el estreno del especial de Hannah Montana

Miley Cyrus llegó radiante y feliz al estreno mundial del especial del 20 aniversario de “Hannah Montana” de Disney+. (VALERIE MACON / AFP)
Miley Cyrus llegó radiante y feliz al estreno mundial del especial del 20 aniversario de “Hannah Montana” de Disney+. (VALERIE MACON / AFP)021300+0000 VALERIE MACON

La cantante y actriz Miley Cyrus anoche vivió emocionantes momentos, pues fue la premier mundial del especial del 20 aniversario de Hannah Montana. La artista llegó radiante y estuvo muy bien acompañada de su madre Tish Cyrus y prometido Maxx Morando. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

La famosa serie Hannah Montana cumple dos décadas y su protagonista Miley Cyrus se mostró feliz y emocionada anoche al llegar al estreno mundial del especial del 20 aniversario de la comedia que duró cuatro temporadas y divirtió a toda una generación.

Miley Cyrus asistió radiante a la premier mundial del especial de Disney+. La cita fue en el teatro El Capitán en Hollywood, California.

¡Diosa enamorada! Miley Cyrus y su novio Maxx Morando en la premier de "Hannah Montana 20th Anniversary Special". (VALERIE MACON / AFP)
¡Diosa enamorada! Miley Cyrus y su novio Maxx Morando en la premier de "Hannah Montana 20th Anniversary Special". (VALERIE MACON / AFP)

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Pero la actriz que dio vida a Hannah Montana hace ya 20 años no llegó solita y sola, lo hizo muy bien acompañada de su prometido Maxx Morando compartiendo risas y miradas cómplices. Y tampoco faltó su madre, la productora Tish Cyrus, con quien Miley posó abrazada.

Simplemente hermosa. Así lució Miley Cyrus en la premier mundial de "Hannah Montana 20th Anniversary Special" en el El Capitan Theater de Hollywood. (VALERIE MACON / AFP)
Simplemente hermosa. Así lució Miley Cyrus en la premier mundial de "Hannah Montana 20th Anniversary Special" en el El Capitan Theater de Hollywood. (VALERIE MACON / AFP)

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La icónica Miley Cyrus llegó al esperado estreno con una camiseta con la imagen de Hannah Montana bajo un vestido plateado y con su larga melena rubia. Sin lugar a dudas, ella fue la gran estrella de la noche en el Teatro Capitán de Hollywood.

¡Dos gotas de agua! Miley Cyrus y su madre, la productora Tish Cyrus, posaron juntitas a su arribo al estreno mundial del especial del 20 aniversario de "Hannah Montana" de Disney+. (VALERIE MACON / AFP)
¡Dos gotas de agua! Miley Cyrus y su madre, la productora Tish Cyrus, posaron juntitas a su arribo al estreno mundial del especial del 20 aniversario de "Hannah Montana" de Disney+. (VALERIE MACON / AFP)

Hannah Montana, Especial 20 Aniversario se estrena hoy martes 24 de marzo y podrá verse en Disney+. Así que, los seguidores de Miley Cyrus de hace dos décadas están felices con el desembarco de este esperado tributo.