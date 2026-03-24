Miley Cyrus, radiante en el estreno del especial de Hannah Montana

La famosa serie Hannah Montana cumple dos décadas y su protagonista Miley Cyrus se mostró feliz y emocionada anoche al llegar al estreno mundial del especial del 20 aniversario de la comedia que duró cuatro temporadas y divirtió a toda una generación.

Miley Cyrus asistió radiante a la premier mundial del especial de Disney+. La cita fue en el teatro El Capitán en Hollywood, California.

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Pero la actriz que dio vida a Hannah Montana hace ya 20 años no llegó solita y sola, lo hizo muy bien acompañada de su prometido Maxx Morando compartiendo risas y miradas cómplices. Y tampoco faltó su madre, la productora Tish Cyrus, con quien Miley posó abrazada.

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La icónica Miley Cyrus llegó al esperado estreno con una camiseta con la imagen de Hannah Montana bajo un vestido plateado y con su larga melena rubia. Sin lugar a dudas, ella fue la gran estrella de la noche en el Teatro Capitán de Hollywood.

Hannah Montana, Especial 20 Aniversario se estrena hoy martes 24 de marzo y podrá verse en Disney+. Así que, los seguidores de Miley Cyrus de hace dos décadas están felices con el desembarco de este esperado tributo.