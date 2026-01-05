De Miley Cyrus a Kate Hudson, las estrellas en el Festival de Cine de Palm Springs
El Festival Internacional de Cine de Palm Springs comenzó el 2 de enero y se desarrollará hasta el próximo 12 de enero. Y por su red carpet ya pasaron varias fulgurantes estrellas como Miley Cyrus, Kate Hudson, Elle Fanning y Jane Fonda. ¡Pasá y fijate!
Por ABC Color
La edición número 37 del Palm Springs International Film Festival comenzó hace unos días y reunió a varias estrellas del mundo del espectáculoal iniciar este 2026.
Miley Cyrus, Kate Hudson, Elle Fanning forman parte de la verdadera constelación de estrellas que ya se destacó a su paso por la alfombra roja del Palm Springs Convention Center.
Jacob Elordi, Jane Fonda, Mia Goth y Amada Seyfried también marcaron presencia en la red carpet del Palm Springs International Film Festival, que continuará hasta el 12 de enero próximo y promete sumar a más celebridades.