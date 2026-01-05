Gente
05 de enero de 2026 - 12:00

De Miley Cyrus a Kate Hudson, las estrellas en el Festival de Cine de Palm Springs

Miley Cyrus llegó así de diosa a los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs. (Lisa O'CONNOR / AFP)
El Festival Internacional de Cine de Palm Springs comenzó el 2 de enero y se desarrollará hasta el próximo 12 de enero. Y por su red carpet ya pasaron varias fulgurantes estrellas como Miley Cyrus, Kate Hudson, Elle Fanning y Jane Fonda. ¡Pasá y fijate!

Por ABC Color

La edición número 37 del Palm Springs International Film Festival comenzó hace unos días y reunió a varias estrellas del mundo del espectáculo al iniciar este 2026.

Kate Hudson posando en la red carpet de la edición número 37 del Palm Springs International Film Festival. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
Miley Cyrus, Kate Hudson, Elle Fanning forman parte de la verdadera constelación de estrellas que ya se destacó a su paso por la alfombra roja del Palm Springs Convention Center.

Elle Fanning llegando espléndida al Palm Springs International Film Festival en California. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
¡Elegantísimo! Jacob Elordi a su arribo al Palm Springs International Film Festival. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
Jacob Elordi, Jane Fonda, Mia Goth y Amada Seyfried también marcaron presencia en la red carpet del Palm Springs International Film Festival, que continuará hasta el 12 de enero próximo y promete sumar a más celebridades.

La mítica actriz Jane Fonda, divina a su paso por la alfombra roja del Annual Palm Springs International Film Festival. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
¡Lady in red! La actriz y modelo inglesa Mia Goth en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs en el Centro de Convenciones de Palm Springs. (Lisa O'CONNOR / AFP)
Total Black. Así fue el look elegido por Amanda Seyfried para asistir al Palm Springs International Film Festival. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
