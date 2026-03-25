Carlos III y Camila, felices en Cornualles

“Los Reyes han estado en Cornualles, compartiendo tiempo con la comunidad de St Austell. Sus Majestades se reunieron con grupos comunitarios y empresas locales de Cornualles en la Iglesia de la Santísima Trinidad y el Mercado Central, y la Reina conversó con escolares, personal de la biblioteca y voluntarios de la Biblioteca de St Austell", se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family sobre la visita de Carlos III y Camila al condado que se encuentra al suroeste de Inglaterra.

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Durante su recorrido por Cornualles, el rey Carlos III se mostró más sonriente que nunca y también la reina Camila se mostró feliz y distendida. Así que, por lo que vemos en las postales ambos disfrutaron al máximo del paseo por el extremo sudoeste de Inglaterra.

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“Más temprano ese día, los Reyes inauguraron oficialmente la nueva pista de canicas en Eden Project Cornwall. Sus Majestades conocieron el proyecto de restauración del hábitat de las flores silvestres de la mano del personal y los jardineros del lugar, antes de unirse a un gran almuerzo de celebración con voluntarios y simpatizantes locales”, se destaca en la publicación de la cuenta pficial de Instagram de la familia real británica.