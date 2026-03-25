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25 de marzo de 2026 - 11:52

Carlos III y Camila, felices en Cornualles

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila muy sonrientes durante un evento para conmemorar el 25 aniversario del Proyecto Edén en Bodelva, Cornualles, en el suroeste de Inglaterra. (Toby Shepheard / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila muy sonrientes durante un evento para conmemorar el 25 aniversario del Proyecto Edén en Bodelva, Cornualles, en el suroeste de Inglaterra. (Toby Shepheard / POOL / AFP)152157+0000 TOBY SHEPHEARD

Los reyes Carlos III y Camila disfrutaron de una amena visita a Cornualles, un condado que se encuentra al suroeste de Inglaterra. Te mostramos las pintorescas fotos de los monarcas ingleses que en todo momento se mostraron muy felices.

Por ABC Color

“Los Reyes han estado en Cornualles, compartiendo tiempo con la comunidad de St Austell. Sus Majestades se reunieron con grupos comunitarios y empresas locales de Cornualles en la Iglesia de la Santísima Trinidad y el Mercado Central, y la Reina conversó con escolares, personal de la biblioteca y voluntarios de la Biblioteca de St Austell", se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family sobre la visita de Carlos III y Camila al condado que se encuentra al suroeste de Inglaterra.

La reina Camila, cubriéndose de la llovizna con un paraguas, y el rey Carlos III, más sonriente que nunca, en Cornualles. (Toby Shepheard / POOL / AFP)
La reina Camila, cubriéndose de la llovizna con un paraguas, y el rey Carlos III, más sonriente que nunca, en Cornualles. (Toby Shepheard / POOL / AFP)

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Durante su recorrido por Cornualles, el rey Carlos III se mostró más sonriente que nunca y también la reina Camila se mostró feliz y distendida. Así que, por lo que vemos en las postales ambos disfrutaron al máximo del paseo por el extremo sudoeste de Inglaterra.

La reina Camilla reacciona mientras el rey Carlos III prueba una pinta de Proper Job IPA 0.5% de la cervecería St Austell que él mismo sirvió, durante una visita al Mercado Central en St Austell, en el suroeste de Inglaterra. (Aaron Chown / POOL / AFP)
La reina Camilla reacciona mientras el rey Carlos III prueba una pinta de Proper Job IPA 0.5% de la cervecería St Austell que él mismo sirvió, durante una visita al Mercado Central en St Austell, en el suroeste de Inglaterra. (Aaron Chown / POOL / AFP)

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“Más temprano ese día, los Reyes inauguraron oficialmente la nueva pista de canicas en Eden Project Cornwall. Sus Majestades conocieron el proyecto de restauración del hábitat de las flores silvestres de la mano del personal y los jardineros del lugar, antes de unirse a un gran almuerzo de celebración con voluntarios y simpatizantes locales”, se destaca en la publicación de la cuenta pficial de Instagram de la familia real británica.

El rey Carlos III y la reina Camila observan un tramo de una nueva pista de canicas creada para los visitantes a lo largo de más de 100 metros de pista de madera hecha a mano, durante un evento para conmemorar el 25 aniversario del Proyecto Edén en Bodelva, Cornualles. (Toby Shepheard / POOL / AFP)
El rey Carlos III y la reina Camila observan un tramo de una nueva pista de canicas creada para los visitantes a lo largo de más de 100 metros de pista de madera hecha a mano, durante un evento para conmemorar el 25 aniversario del Proyecto Edén en Bodelva, Cornualles. (Toby Shepheard / POOL / AFP)