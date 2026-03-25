Santiago Martínez, exparticipante del reality Love is Blind, condenado a 15 años de prisión

Hoy se conoció el fallo del juicio contra Santiago Martínez, acusado por el intento de feminicidio de su exesposa Emily Ceco. La pareja inició su relación y se casó en el programa de reality Love is Blind de Argentina.

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Un año atrás, Emily Seco denunció a Santiago Martínez por violencia física. Hace una semana comenzó el juicio oral y este miércoles 25 de marzo el jurado dio su veredicto. El acusado fue condenado a 15 años de prisión.

La influencer Emily Ceco había denunciado por violencia de género, en febrero de 2025, a su entonces esposo Santiago Martínez. El exparticipante de Love is Blind fue detenido el 7 de marzo del año pasado y hoy fue declarado culpable del delito de intento de feminicidio.