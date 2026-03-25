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25 de marzo de 2026 - 18:58

Santiago Martínez, exparticipante del reality Love is Blind, condenado a 15 años de prisión

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión.
Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión.Instagram/Santiago Martínez

Santiago Martínez (30), exparticipante del reality Love is Blind, fue condenado hoy a 15 años de prisión por intento de feminicidio. Su expareja Emily Ceco lo denunció hace más de un año por violencia física.

Por ABC Color

Hoy se conoció el fallo del juicio contra Santiago Martínez, acusado por el intento de feminicidio de su exesposa Emily Ceco. La pareja inició su relación y se casó en el programa de reality Love is Blind de Argentina.

Santiago Martínez, exparticipante del reality Love is Blind, fue condenado por el intento de feminicidio a Emily Ceco. (Instagram/Santiago Martínez)
Santiago Martínez, exparticipante del reality Love is Blind, fue condenado por el intento de feminicidio a Emily Ceco. (Instagram/Santiago Martínez)

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Un año atrás, Emily Seco denunció a Santiago Martínez por violencia física. Hace una semana comenzó el juicio oral y este miércoles 25 de marzo el jurado dio su veredicto. El acusado fue condenado a 15 años de prisión.

La influencer Emily Ceco había denunciado por violencia de género, en febrero de 2025, a su entonces esposo Santiago Martínez. El exparticipante de Love is Blind fue detenido el 7 de marzo del año pasado y hoy fue declarado culpable del delito de intento de feminicidio.