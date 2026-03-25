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25 de marzo de 2026 - 14:29

Zendaya y sus looks con inspiración nupcial. ¿Así confirmaría su boda con Tom Holland?

Zendaya enfundada en un elegante vestido de Louis Vuitton, posando anoche en la previa al estreno de la película "The Drama" en el Pathé Palace de París. (Blanca CRUZ / AFP)
Zendaya enfundada en un elegante vestido de Louis Vuitton, posando anoche en la previa al estreno de la película "The Drama" en el Pathé Palace de París. (Blanca CRUZ / AFP)081352+0000 BLANCA CRUZ

La actriz Zendaya se encuentra promocionando su nueva película “The Drama” y en cada alfombra roja luce una prenda blanca, como queriendo confirmar los rumores de boda con Tom Holland. ¿Será?

Por ABC Color

Zendaya de blanco en todas las alfombras rojas de “The Drama”. ¿Será una inspiración nupcial o una estrategia de marketing del nuevo filme que protagoniza con Robert Pattinson? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los fans de la artista estadounidense, pero lo cierto es que la morenaza luce espléndida con todos sus outfits.

La actriz estadounidense Zendaya llegó con un vestido de inspiración nupcial de Vivienne Westwood, que ya lució en los Óscar 2015, en el estreno en Los Ángeles de "The Drama" en el Teatro del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA). (LISA O'CONNOR / AFP)
La actriz estadounidense Zendaya llegó con un vestido de inspiración nupcial de Vivienne Westwood, que ya lució en los Óscar 2015, en el estreno en Los Ángeles de "The Drama" en el Teatro del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA). (LISA O'CONNOR / AFP)

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Para muchos los vestidos que lleva Zendaya en los últimos eventos a los que asiste confirmarían su supuesto reciente matrimonio con su colega y prometido Tom Holland.

Zendaya asistió a los premios Essence Black Women in Hollywood 2026 con un vestido blanco que antes lucieron las icónicas Whitney Houston y Sarah Jessica Parker. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Zendaya asistió a los premios Essence Black Women in Hollywood 2026 con un vestido blanco que antes lucieron las icónicas Whitney Houston y Sarah Jessica Parker. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)

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Las pistas que da la famosa y joven actriz Zendaya con sus elegantes vestidos siempre blancos conducirían a reconfirmar que ya dio el “sí, quiero” a Tom Holland, así como lo anunció su estilista personal Law Roach en los Actor Awards 2026.

La actriz estadounidense Zendaya llegó de blanco al desfile de la colección prêt-à-porter otoño/invierno 2026-2027 de Louis Vuitton en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París. (JULIEN DE ROSA / AFP)
La actriz estadounidense Zendaya llegó de blanco al desfile de la colección prêt-à-porter otoño/invierno 2026-2027 de Louis Vuitton en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París. (JULIEN DE ROSA / AFP)

Con sus tenidas blancas, ¿Zendaya afirma su “bride era” o solo se trataría de markenting? ¿Ustedes, qué dicen? ¿Es la novia del año y nos confirma con sus looks con inspiración nupcial?