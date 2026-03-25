Zendaya y sus looks con inspiración nupcial. ¿Así confirmaría su boda con Tom Holland?

Zendaya de blanco en todas las alfombras rojas de “The Drama”. ¿Será una inspiración nupcial o una estrategia de marketing del nuevo filme que protagoniza con Robert Pattinson? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los fans de la artista estadounidense, pero lo cierto es que la morenaza luce espléndida con todos sus outfits.

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Para muchos los vestidos que lleva Zendaya en los últimos eventos a los que asiste confirmarían su supuesto reciente matrimonio con su colega y prometido Tom Holland.

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Las pistas que da la famosa y joven actriz Zendaya con sus elegantes vestidos siempre blancos conducirían a reconfirmar que ya dio el “sí, quiero” a Tom Holland, así como lo anunció su estilista personal Law Roach en los Actor Awards 2026.

Con sus tenidas blancas, ¿Zendaya afirma su “bride era” o solo se trataría de markenting? ¿Ustedes, qué dicen? ¿Es la novia del año y nos confirma con sus looks con inspiración nupcial?