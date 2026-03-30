Fio Filártiga y Néstor Camacho celebraron el primer año de Renzo

El 26 de marzo de 2025, a las 11.37, llegó al mundo Renzo Bautista, fruto del amor entre el futbolista Néstor Camacho y su esposa Fiorella Filártiga. El tiempo vuela y aquel bebecito que nació con 4.750 gramos y 53 centímetros, ya cumplió 12 meses de vida para la felicidad de su familia.

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“¡Mi Principito, nuestro bebito feliz, un año de este amor tan pero tan grande!“, escribió emocionada mamá Fio Filártiga en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que tienen como protagonista al tierno cumpleañero Renzo Bautista.

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Fiorella Filártiga y Néstor Camacho se juraron amor eterno de junio de 2022 ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad y en diciembre de 2024 anunciaron que Renzo Bautista estaba en camino.