Renzo Bautista, el hijo de Néstor Camacho, ya es cristiano

Renzo Bautista Camacho Filártiga, hijo del futbolista Néstor Camacho y Fiorella Filártiga, recibió las aguas bautismales el sábado 13 de setiembre ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad de Asunción.

Lea más: ¡Nació Renzo, el hijo de Néstor Camacho y Fio Filártiga!

"Hijito mío, ¡ayer volviste a nacer! ¡Felicidad inmensa, qué bendición del cielo, imposible expresar mi sentir! ¡Gracias Señor Jesús, gracias Dios Padre, gracias mamita María!“, expresó emocionada mamá Fio Filártiga en su cuenta de Instagram, publicación que fue compartida por el orgulloso papá Néstor Camacho.

Lea más: ¡Néstor Camacho y Fio Filártiga posaron con Renzo!

"Renzo, ¡la razón de mi existir! ¡Te amo con toda el alma bebito de mi vida!“, destacó Fiorella Filártiga en otro posteo junto a las bellas postales del bautismo de su niño.

Renzo Bautista Camacho Filártiga nació el 26 de marzo de 2025, a las 11.37, en un sanatorio capitalino. El varoncito que llegó al mundo con 4.750 gramos y 53 centímetros hoy está a punto de cumplir 6 meses y ya es cristiano para la felicidad de su familia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy