Meryl Streep y Anne Hathaway, deslumbrantes en México

Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway llegaron deslumbrantes al Museo Anahuacalli, en Ciudad de México.

Las emblemáticas diosas de Hollywood se encuentran en México para promocionar la esperada secuela de El diablo viste a la moda, película que llegará el próximo 1 de mayo a las salas de cines.

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Para su estelar presencia en México las icónicas actrices lucieron sus mejores galas. Meryl Streep apareció enfundada en un vestido azul marino estilo camisero que llevaba la firma de Schiaparelli y Anne Hathaway optó por un minivestido de lentejuelas de la diseñadora Stella McCartney.

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Nueva York, Londres, Shangái, Séul y Tokio son las siguientes ciudades que visitarán Meryl Streep y Anne Hathaway para promocionar El diablo viste a la moda 2.