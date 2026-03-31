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31 de marzo de 2026 - 10:32

Meryl Streep y Anne Hathaway, deslumbrantes en México

Meryl Streep y Anne Hathaway en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). (EFE/José Méndez)
Meryl Streep y Anne Hathaway en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). (EFE/José Méndez) José Méndez

Las icónicas actrices Meryl Streep y Anne Hathaway comenzaron en México el tour promocional de la esperada segunda parte de la película El diablo viste a la moda. Ambas deslumbraron con sus looks y enloquecieron a sus seguidores.

Por ABC Color

Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway llegaron deslumbrantes al Museo Anahuacalli, en Ciudad de México.

Las emblemáticas diosas de Hollywood se encuentran en México para promocionar la esperada secuela de El diablo viste a la moda, película que llegará el próximo 1 de mayo a las salas de cines.

La actriz estadounidense Meryl Streep en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). Streep junto a la también actriz estadounidense Anne Hathaway deslumbraron en una pasarela en Ciudad de México, la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de la segunda parte de El diablo viste a la moda. (EFE/José Méndez)
La actriz estadounidense Meryl Streep en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). Streep junto a la también actriz estadounidense Anne Hathaway deslumbraron en una pasarela en Ciudad de México, la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de la segunda parte de El diablo viste a la moda. (EFE/José Méndez)

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Para su estelar presencia en México las icónicas actrices lucieron sus mejores galas. Meryl Streep apareció enfundada en un vestido azul marino estilo camisero que llevaba la firma de Schiaparelli y Anne Hathaway optó por un minivestido de lentejuelas de la diseñadora Stella McCartney.

¡Hermosa! Anne Hathaway en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México. (EFE/José Méndez)
¡Hermosa! Anne Hathaway en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México. (EFE/José Méndez)

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Nueva York, Londres, Shangái, Séul y Tokio son las siguientes ciudades que visitarán Meryl Streep y Anne Hathaway para promocionar El diablo viste a la moda 2.

Meryl Streep aplaudiendo y Anne Hathaway tomándose una fotografía en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México. (EFE/José Méndez)
Meryl Streep aplaudiendo y Anne Hathaway tomándose una fotografía en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México. (EFE/José Méndez)