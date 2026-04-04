Charles Leclerc recibió su certificado de Embajador de Buena Voluntad de manos de Alberto de Mónaco

El piloto monegasco Charles Leclerc recibió una nueva distinción. Ahora es Embajador de Buena Voluntad de Mónaco, un título que galardona desde hace varias décadas a personalidades sobresalientes del icónico Principado.

“Su Majestad el Príncipe Alberto II entregó a Charles Leclerc el diploma de Embajador de Buena Voluntad, otorgado por el Mónaco Ambassadors Club en el Hotel de París”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram del Palacio del Príncipe, donde se compartieron imágenes de la noche de gala captadas por Frédéric Nebinger.

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“Fundado en 1973 por la Princesa Grace, el Club de Embajadores de Mónaco distingue a las personalidades que, a través de su viaje y compromiso, contribuyen a la resplandor del Principado a nivel internacional”, expresa la publicación en redes del Palacio de Mónaco, donde además se destaca: “Con su talento, compromiso y afecto a Mónaco, Charles Leclerc encarna plenamente este espíritu”.