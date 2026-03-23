Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, divinos en su su primera red carpet como marido y mujer

El piloto monegasco Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux se llevaron todos los flashes a su llegada a la 70.ª edición del Baile de la Rosa. La cita fue en el Sporting Club de Montecarlo, en Mónaco, el pasado sábado 21 de marzo.

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El evento solidario creado por la princesa Grace de Mónaco en 1954, el Baile de la Rosa, cada año reune a las celebridades en Montecarlo, para recaudar fondos para la Fundación Princesa Grace.

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Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux deslumbraron en la alfombra roja con su elegancia y distinción. Esta fue la primera vez que la pareja asistió a un evento ya como marido y mujer, tras dar el “sí, quiero” ante la ley civil el pasado 28 de febrero.

Los recién casados llegaron divinos y de la manito al Sporting Club de Montecarlo. Alexandra lució un maxivestido color rosa que llevaba la firma de Nina Ricci y Charles Leclerc optó por un tradicional esmoquin negro que le quedaba pintado.