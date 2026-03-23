Gente
23 de marzo de 2026 - 09:12

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, divinos en su su primera red carpet como marido y mujer

¡Hermosa parejita! Charles Leclerc y su esposa Alexandra posando a su llegada a la 70.ª edición del “Baile de la Rosa” en el Sporting Club de Montecarlo, en Mónaco. (Valery HACHE / AFP)
¡Hermosa parejita! Charles Leclerc y su esposa Alexandra posando a su llegada a la 70.ª edición del “Baile de la Rosa” en el Sporting Club de Montecarlo, en Mónaco. (Valery HACHE / AFP) 192255+0000 VALERY HACHE

El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, y su flamante esposa, Alexandra Saint Mleux, posaron muy elegantes en su primera red carpet tras su reciente matrimonio. La parejita llegó divina al Baile de la Rosa, uno de los eventos más icónicos de Mónaco.

Por ABC Color

El piloto monegasco Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux se llevaron todos los flashes a su llegada a la 70.ª edición del Baile de la Rosa. La cita fue en el Sporting Club de Montecarlo, en Mónaco, el pasado sábado 21 de marzo.

Charles Leclerc y Alexandra llegaron así de elegantes al Monte-Carlo Sporting Club en Mónaco. (Valery HACHE / AFP)
Charles Leclerc y Alexandra llegaron así de elegantes al Monte-Carlo Sporting Club en Mónaco. (Valery HACHE / AFP)

Lea más: El piloto de F1 Charles Leclerc se comprometió con Alexandra Saint Mleux

El evento solidario creado por la princesa Grace de Mónaco en 1954, el Baile de la Rosa, cada año reune a las celebridades en Montecarlo, para recaudar fondos para la Fundación Princesa Grace.

¡Bella! La modelo e influencer francesa Alexandra Saint Mleux, flamante esposa de Charles Leclerc. (Valery HACHE / AFP)
¡Bella! La modelo e influencer francesa Alexandra Saint Mleux, flamante esposa de Charles Leclerc. (Valery HACHE / AFP)

Lea más: Charles Leclerc abrió el álbum de su boda: el protagonista fue su perrito Leo

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux deslumbraron en la alfombra roja con su elegancia y distinción. Esta fue la primera vez que la pareja asistió a un evento ya como marido y mujer, tras dar el “sí, quiero” ante la ley civil el pasado 28 de febrero.

Los recién casados Charles Leclerc y Alexandra en la red carpet del Baile de la Rosa en Mónaco. (Valery HACHE / AFP)
Los recién casados Charles Leclerc y Alexandra en la red carpet del Baile de la Rosa en Mónaco. (Valery HACHE / AFP)

Los recién casados llegaron divinos y de la manito al Sporting Club de Montecarlo. Alexandra lució un maxivestido color rosa que llevaba la firma de Nina Ricci y Charles Leclerc optó por un tradicional esmoquin negro que le quedaba pintado.