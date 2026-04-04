Nadia Ferreira acompañará a Marc Anthony en la inauguración del estadio del Inter de Miami

La modelo paraguaya Nadia Ferreira dirá presente esta noche en uno de los eventos deportivos y sociales más esperados del año en Florida: la inauguración del Nu Stadium (Miami Freedom Park), la nueva casa del Inter de Miami. La referente de la moda asistirá para brindar apoyo a su esposo, el cantante Marc Anthony.

A través de sus redes sociales, Nadia compartió con sus seguidores un breve video donde se observa a Marc Anthony realizando la prueba de sonido sobre el césped del renovado recinto. En las imágenes se percibe la magnitud del estadio y el despliegue técnico preparado para la velada.

Detalles del evento

El evento marca un hito para el club de David Beckham y la ciudad de Miami, consolidando un proyecto que ha generado altas expectativas tanto en la Major League Soccer (MLS) como en el mundo del espectáculo.