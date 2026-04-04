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04 de abril de 2026 - 11:26

Nadia Ferreira acompañará a Marc Anthony en la inauguración del estadio del Inter de Miami

La supermodelo paraguaya Nadia Ferreira será testigo de un hito histórico en el fútbol estadounidense: acompañará a Marc Anthony en la gran apertura del nuevo estadio del Inter de Miami, donde el salsero dará un show en una noche que promete brillo, emoción y exclusividad por Apple TV+.

Por ABC Color

La modelo paraguaya Nadia Ferreira dirá presente esta noche en uno de los eventos deportivos y sociales más esperados del año en Florida: la inauguración del Nu Stadium (Miami Freedom Park), la nueva casa del Inter de Miami. La referente de la moda asistirá para brindar apoyo a su esposo, el cantante Marc Anthony.

A través de sus redes sociales, Nadia compartió con sus seguidores un breve video donde se observa a Marc Anthony realizando la prueba de sonido sobre el césped del renovado recinto. En las imágenes se percibe la magnitud del estadio y el despliegue técnico preparado para la velada.

Detalles del evento

El evento marca un hito para el club de David Beckham y la ciudad de Miami, consolidando un proyecto que ha generado altas expectativas tanto en la Major League Soccer (MLS) como en el mundo del espectáculo.

  • Hora: la ceremonia y el encuentro posterior están programados para las 19:30.
  • Transmisión: los interesados en seguir la participación del salsero y el paso de la modelo paraguaya por el evento podrán hacerlo de forma exclusiva a través de la plataforma Apple TV+, mediante el MLS Season Pass.