Nadia Ferreira acompañará a Marc Anthony en la inauguración del estadio del Inter de Miami

La modelo paraguaya Nadia Ferreira dirá presente esta noche en uno de los eventos deportivos y sociales más esperados del año en Florida: la inauguración del Nu Stadium (Miami Freedom Park), la nueva casa del Inter de Miami. La referente de la moda asistirá para brindar apoyo a su esposo, el cantante Marc Anthony.
A través de sus redes sociales, Nadia compartió con sus seguidores un breve video donde se observa a Marc Anthony realizando la prueba de sonido sobre el césped del renovado recinto. En las imágenes se percibe la magnitud del estadio y el despliegue técnico preparado para la velada.
Detalles del evento
El evento marca un hito para el club de David Beckham y la ciudad de Miami, consolidando un proyecto que ha generado altas expectativas tanto en la Major League Soccer (MLS) como en el mundo del espectáculo.
- Hora: la ceremonia y el encuentro posterior están programados para las 19:30.
- Transmisión: los interesados en seguir la participación del salsero y el paso de la modelo paraguaya por el evento podrán hacerlo de forma exclusiva a través de la plataforma Apple TV+, mediante el MLS Season Pass.