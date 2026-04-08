Moses, el hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, ya cumple 20 años

Moses Martin nació en Nueva York el 8 de abril de 2006. Así que, el hijo menor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin hoy llega a su segunda década de vida.

Lea más: Gwyneth Paltrow, mamá orgullosa de sus hijos con Chris Martin

“¡Feliz 20 cumpleaños! Moses Martin, eres la definición de un caballero: amable, inteligente, atento y con un gran corazón. Es indescriptible lo increíble que eres", comenzó escribiendo la famosa actriz Gwyneth Paltrow en su cuenta de Instagram.

Lea más: Gwyneth Paltrow celebró sus 50 años posando pintada de dorado

“Te mando un fuerte abrazo de cumpleaños desde la costa oeste. No olvides revisar el buzón hoy. Te quiero muchísimo, mamá”, destaca la publicación donde Gwyneth Paltrow comparte varias postales que tienen como protagonista al cumpleañero Moses.

La actriz Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin estuvieron casados desde el 2003 hasta el 2016. Frutos de su relación llegaron al mundo Apple, a punto de cumplir 22, y Moses, quien hoy celebra sus 20 años.