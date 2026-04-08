Gente
08 de abril de 2026 - 16:06

Moses, el hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, ya cumple 20 años

El cumpleañero Moses Martin con su orgullosa mamá Gwyneth Paltrow.
El cumpleañero Moses Martin con su orgullosa mamá Gwyneth Paltrow.Instagram/Gwyneth Paltrow

El hijo de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, Moses, hoy llega a su segunda década de vida y su madre lo saludó con una emotivo mensaje en las redes. El jovencito cada día es más parecido a su padre, el vocalista de Coldplay.

Por ABC Color

Moses Martin nació en Nueva York el 8 de abril de 2006. Así que, el hijo menor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin hoy llega a su segunda década de vida.

Moses Martin hoy cumple 20 años y cada día es más parecido a su padre Chris Martin. (Instagram/Gwyneth Paltrow)
Moses Martin hoy cumple 20 años y cada día es más parecido a su padre Chris Martin. (Instagram/Gwyneth Paltrow)

Lea más: Gwyneth Paltrow, mamá orgullosa de sus hijos con Chris Martin

¡Feliz 20 cumpleaños! Moses Martin, eres la definición de un caballero: amable, inteligente, atento y con un gran corazón. Es indescriptible lo increíble que eres", comenzó escribiendo la famosa actriz Gwyneth Paltrow en su cuenta de Instagram.

Gwyneth Paltrow con sus hijos Apple Martin y Moses Martin. (ANGELA WEISS / AFP)
Gwyneth Paltrow con sus hijos Apple Martin y Moses Martin. (ANGELA WEISS / AFP)

Lea más: Gwyneth Paltrow celebró sus 50 años posando pintada de dorado

“Te mando un fuerte abrazo de cumpleaños desde la costa oeste. No olvides revisar el buzón hoy. Te quiero muchísimo, mamá”, destaca la publicación donde Gwyneth Paltrow comparte varias postales que tienen como protagonista al cumpleañero Moses.

La actriz Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin estuvieron casados desde el 2003 hasta el 2016. Frutos de su relación llegaron al mundo Apple, a punto de cumplir 22, y Moses, quien hoy celebra sus 20 años.