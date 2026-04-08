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08 de abril de 2026 - 09:46

Sydney Sweeney, diosa de blanco en la premier de Euphoria 3

¡Siempre diosa! Sydney Sweeney llegando al estreno de la tercera temporada de "Euphoria" de HBO en el teatro chino TCL en Hollywood, California. (Chris Delmas / AFP)
¡Siempre diosa! Sydney Sweeney llegando al estreno de la tercera temporada de "Euphoria" de HBO en el teatro chino TCL en Hollywood, California. (Chris Delmas / AFP)033640+0000 CHRIS DELMAS

Sydney Sweeney anoche llegó enfundada en un vestido vintage a la premier de Euphoria en Los Ángeles. De blanco y más diosa que nunca, la actriz se robó todos los flashes de los medios presentes en el Teatro Chino de Hollywood.

Por ABC Color

La actriz Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie Howard, fue la gran protagonista del estreno de la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO.

De blanco. Así llegó Sydney Sweeney al estreno de la tercera temporada de "Euphoria" de HBO en Los Ángeles. (Chris Delmas / AFP)
De blanco. Así llegó Sydney Sweeney al estreno de la tercera temporada de "Euphoria" de HBO en Los Ángeles. (Chris Delmas / AFP)

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La artista de 28 años lució de impecable blanco en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. Sydney Sweeney se decantó por un estilo vintage que le quedaba pintado. El traje llevaba la firma de Pierre Cardin y pertenece a la colección 2007 de la afamada casa de moda.

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Sydney Sweeney lució un vestido de Pierre Cardin de 2007. (Chris Delmas / AFP)
Sydney Sweeney lució un vestido de Pierre Cardin de 2007. (Chris Delmas / AFP)

Sydney Sweeney complementó su outfit con unos calzados plateados con purpurina. Su melena con suaves ondas y su linda sonrisa dieron el toque perfecto a su look “total white”.

Simplemente hermosa. Sydney Sweeney en la premier de Euphoria en Hollywood, California. (Chris Delmas / AFP)
Simplemente hermosa. Sydney Sweeney en la premier de Euphoria en Hollywood, California. (Chris Delmas / AFP)