Sydney Sweeney, diosa de blanco en la premier de Euphoria 3

La actriz Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie Howard, fue la gran protagonista del estreno de la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO.

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La artista de 28 años lució de impecable blanco en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. Sydney Sweeney se decantó por un estilo vintage que le quedaba pintado. El traje llevaba la firma de Pierre Cardin y pertenece a la colección 2007 de la afamada casa de moda.

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Sydney Sweeney complementó su outfit con unos calzados plateados con purpurina. Su melena con suaves ondas y su linda sonrisa dieron el toque perfecto a su look “total white”.