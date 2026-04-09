La princesa Amalia de Holanda ingresó a la Real Fuerza Aérea

Amalia de Holanda continúa con su formación militar. Así, ahora ingresó a la Real Fuerza Aérea, dando un nuevo paso dentro de su vida como futura reina.
“La Princesa de Orange comenzó su formación como estudiante militar en prácticas en la Real Fuerza Aérea (Koninklijke Luchtmacht) dentro del programa de la Academia de Defensa”, se puede leer en la cuenta de Instagram Koninklijk Huis junto a las imágenes captadas por el Ministerio de Defensa.
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“Anteriormente, tras completar la Formación Militar General (Algemene Militaire Opleiding), la Princesa de Orange fue estudiante en prácticas vinculada al Estado Mayor de la Defensa (Bestuurstaf van Defensie)”, destaca el posteo en la red social de la camarita.
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“La Academia de Defensa ofrece al estudiante un curso de formación con contenido y una amplia gama de actividades, incluyendo prácticas y entrenamiento. El programa se estructura en torno a diferentes puestos de trabajo, actividades, eventos y formación, y contribuye al desarrollo personal, profesional y militar del estudiante”, asegura la publicación en la cuenta de Instagram de la familia real holandesa.