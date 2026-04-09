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09 de abril de 2026 - 12:39

La princesa Amalia de Holanda ingresó a la Real Fuerza Aérea

Amalia de Holanda comenzó su formación como estudiante militar en prácticas en la Real Fuerza Aérea.
Amalia de Holanda comenzó su formación como estudiante militar en la Real Fuerza Aérea.Instagram/Koninklijk Huis

La princesa Amalia, heredera al trono de los Países Bajos, ingresó a la Real Fuerza Aérea dentro del programa de la Academia de Defensa. La hija de la reina Máxima y el rey Guillermo comienza una nueva etapa en el Ejército.

Por ABC Color

Amalia de Holanda continúa con su formación militar. Así, ahora ingresó a la Real Fuerza Aérea, dando un nuevo paso dentro de su vida como futura reina.

“La Princesa de Orange comenzó su formación como estudiante militar en prácticas en la Real Fuerza Aérea (Koninklijke Luchtmacht) dentro del programa de la Academia de Defensa”, se puede leer en la cuenta de Instagram Koninklijk Huis junto a las imágenes captadas por el Ministerio de Defensa.

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La princesa Amalia de Holanda, hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, comienza una nueva etapa en su formación militar . (Instagram/Koninklijk Huis)
La princesa Amalia de Holanda, hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, comienza una nueva etapa en su formación militar . (Instagram/Koninklijk Huis)

“Anteriormente, tras completar la Formación Militar General (Algemene Militaire Opleiding), la Princesa de Orange fue estudiante en prácticas vinculada al Estado Mayor de la Defensa (Bestuurstaf van Defensie)”, destaca el posteo en la red social de la camarita.

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Amalia, heredera al trono de Holanda, ingresó a la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. (Instagram/Koninklijk Huis)
Amalia, heredera al trono de Holanda, ingresó a la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. (Instagram/Koninklijk Huis)

“La Academia de Defensa ofrece al estudiante un curso de formación con contenido y una amplia gama de actividades, incluyendo prácticas y entrenamiento. El programa se estructura en torno a diferentes puestos de trabajo, actividades, eventos y formación, y contribuye al desarrollo personal, profesional y militar del estudiante”, asegura la publicación en la cuenta de Instagram de la familia real holandesa.