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14 de abril de 2026 - 15:21

Hailey Bieber abre su álbum de Coachella con Justin y Jack

Hailey Bieber abrió el álbum de su paso por Coachella con su familia. Fotos y videos junto a Justin Bieber y el pequeño Jack Blues forman parte de lo compartido en sus redes. ¡Adelante!

Por ABC Color

Justin Bieber se presentó en uno de los escenarios más importantes del mundo a nivel musical. Pero no estuvo solito y solo, pues su esposa Hailey Bieber y su hijo Jack Blues lo acompañaron muy de cerca para apoyarlo y llenarlo de amor.

Hailey y Justin Bieber dándose un romántico beso tras la exitosa presentación del cantante en el festival de Coachella. (Instagram/Hailey Bieber)
Hailey y Justin Bieber dándose un romántico beso tras la exitosa presentación del cantante en el festival de Coachella. (Instagram/Hailey Bieber)

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Y fue la mismísima Hailey Bieber la encargada de compartir en las redes sociales algunas postales y videos de la familia en el emblemático festival de Coachella, en Indio, California.

Hailey Bieber y su pequeño hijo Jack Blues viendo los ensayos musicales de papá Justin Bieber en Coachella. (Instagram/Hailey Bieber)
Hailey Bieber y su pequeño hijo Jack Blues viendo los ensayos musicales de papá Justin Bieber en Coachella. (Instagram/Hailey Bieber)

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“Un fin de semana tan especial. Nadie sabrá jamás lo que ha costado llegar hasta aquí“, expresó Hailey Bieber en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 57 millones de seguidores.

Hailey se mostró muy orgullosa de su esposo Justin Bieber. (Instagram/Hailey Bieber)
Hailey se mostró muy orgullosa de su esposo Justin Bieber. (Instagram/Hailey Bieber)

”Estoy muy agradecida por esta hermosa vida. ¡Estoy muy orgullosa! ¡Repitamos la experiencia!“, destacó Hailey Bieber tras la exitosa presentación de su esposo Justin Bieber en la edición número 25 del mítico festival de Coachella.