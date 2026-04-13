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13 de abril de 2026 - 10:50

Karol G, diosa latina en Coachella

La Karol G hizo historia en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California. (VALERIE MACON / AFP)
La Karol G hizo historia en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California. (VALERIE MACON / AFP)061315+0000 VALERIE MACON

La colombiana Karol G hizo historia en Coachella, pues fue la primera latina en encabezar el icónico festival que se desarrolla en Indio, California. ¡Pasá y mirá las postales de La Bichota más diosa que nunca!

Por ABC Color

Karol G no para en su ascendente carrera musical y ahora llegó al emblemático festival de Coachella con todo su cargamento de canciones. La colombiana se convirtió así en la primera latina en encabezar el cartel principal del evento internacional.

Pura sensualidad. La colombiana Karol G en el escenario de Coachella 2026 en Indio, California. (VALERIE MACON / AFP)
Pura sensualidad. La colombiana Karol G en el escenario de Coachella 2026 en Indio, California. (VALERIE MACON / AFP)

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La presentación de Karol G en Coachella fue una verdadera fiesta latina. La Bichota tuvo como invitados en el escenario a Becky G, Mariah Angeliq, Wisin y Greg González. Además, la colombiana en un momento del show estuvo acompañada de un mariachi exclusivamente femenino.

Karol G fue la primera mujer latina en encabezar el Coachella Valley Music and Arts Festival en Indio, California. (VALERIE MACON / AFP)
Karol G fue la primera mujer latina en encabezar el Coachella Valley Music and Arts Festival en Indio, California. (VALERIE MACON / AFP)

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Karol G tuvo seis cambios de vestuario en su gran noche en Coachella, donde cosechó aplausos y conquistó al variadísimo público de distintas nacionalidades.

Karol G llevó una verdadera fiesta latina a Coachella 2026. (VALERIE MACON / AFP)
Karol G llevó una verdadera fiesta latina a Coachella 2026. (VALERIE MACON / AFP)

Así, Carolina Giraldo Navarro (35) llevó todo el sabor y el ritmo latino hasta Indio, California, donde se desarrolla la edición número 25 del mítico festival Coachella, que inició el pasado viernes 10 de abril y se extenderá hasta el próximo domingo 19.