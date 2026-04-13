Karol G, diosa latina en Coachella

Karol G no para en su ascendente carrera musical y ahora llegó al emblemático festival de Coachella con todo su cargamento de canciones. La colombiana se convirtió así en la primera latina en encabezar el cartel principal del evento internacional.

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La presentación de Karol G en Coachella fue una verdadera fiesta latina. La Bichota tuvo como invitados en el escenario a Becky G, Mariah Angeliq, Wisin y Greg González. Además, la colombiana en un momento del show estuvo acompañada de un mariachi exclusivamente femenino.

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Karol G tuvo seis cambios de vestuario en su gran noche en Coachella, donde cosechó aplausos y conquistó al variadísimo público de distintas nacionalidades.

Así, Carolina Giraldo Navarro (35) llevó todo el sabor y el ritmo latino hasta Indio, California, donde se desarrolla la edición número 25 del mítico festival Coachella, que inició el pasado viernes 10 de abril y se extenderá hasta el próximo domingo 19.