Prabodh Malhotra lanza su inspiradora odisea de 4.000 km a pie

El libro es mucho más que un relato de viajes; es el testimonio de una vida extraordinaria que comenzó como un joven inmigrante trabajando en los talleres ferroviarios de Australia hasta alcanzar un Doctorado en Economía.

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En sus páginas, Malhotra explora las motivaciones que lo llevaron a emprender caminatas de más de 1.000 kilómetros desde el Melbourne Cricket Ground (MCG) hasta el Sydney Cricket Ground (SCG). Lo que comenzó como un retiro laboral convencional se transformó en una misión de vida para recaudar fondos y concienciar sobre la salud comunitaria.

La semilla de esta odisea se plantó en la intimidad del dolor familiar cuando su hermana mayor fue diagnosticada con cáncer de mamas en la India. Aunque ella logró recuperarse, la experiencia marcó profundamente al autor, impulsándolo a investigar la labor de instituciones dedicadas al apoyo de pacientes.

Este lazo emocional lo llevó a decidir que el 100% de las ganancias de su libro se destinen a la lucha contra esta enfermedad, brindando apoyo esencial y gratuito a través de enfermeras especializadas para quienes enfrentan este diagnóstico.

Con una filosofía inspirada en que el servicio a los demás es el “alquiler” que pagamos por nuestro lugar en la Tierra, Malhotra se lanzó a las carreteras a los 71 años. Su caminata no fue solo un esfuerzo físico extremo, sino un acto de gratitud hacia la vida y la comunidad.

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A pesar de los riesgos constantes, decidió caminar de frente al tráfico para ver el peligro a los ojos, demostrando con cada paso que nunca es demasiado tarde para impactar positivamente en la sociedad.

Una lucha valiente entre camiones y gestos solidarios

La travesía estuvo cargada de momentos de peligro que pusieron a prueba su determinación. Malhotra relata cómo debía saltar fuera de la carretera para esquivar camiones de carga pesada, conocidos como trenes de carretera de hasta 58 ruedas, que pasaban a gran velocidad por rutas sin banquina.

En una de esas maniobras evasivas, terminó en un terreno irregular y se torció gravemente el tobillo; sin embargo, se negó a detenerse, asegurando que solo descansaría al llegar a su destino final, manteniendo siempre “el motor encendido”.

Entre las anécdotas más emotivas, destaca aquella noche en que se encontró perdido en una zona rural y un granjero local lo acogió en su hogar al verlo caminar en la oscuridad.

A pesar de ser un total desconocido, la familia del granjero le preparó una cena y pan recién horneado, un gesto que el autor describe como una muestra de la generosidad humana que surge cuando uno se muestra vulnerable ante los demás.

Ni la pérdida de uñas de los pies ni las constantes ampollas lograron que aceptara el reposo médico, pues su propósito era más fuerte que el colapso biológico.

El impacto de sus tres caminatas, que suman unos 4.000 kilómetros recorridos en 182 días, ha logrado recaudar cifras significativas para la salud en Australia. Ahora, en suelo paraguayo, su objetivo sigue siendo transformar su esfuerzo personal en un beneficio colectivo.

Todo lo recaudado por la venta de los ejemplares durante el evento de hoy será destinado directamente a fortalecer la lucha contra el cáncer de mamas, una causa que une a naciones distantes bajo un mismo propósito de cuidado y prevención.

Malhotra nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones individuales, por pequeñas que parezcan, pueden formar grandes corrientes de cambio, comparando cada donación con una gota de agua que forma un arroyo.

El lanzamiento de esta noche cuenta con el valioso apoyo del Shopping Mariscal, la Universidad Paraguayo Alemana (UPA), CERNECO y la Fundación Providencia. Es una invitación abierta para conocer a un hombre que decidió caminar miles de kilómetros para que otros no tengan que transitar solos el difícil camino de la enfermedad.