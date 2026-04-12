Cáncer de mama: ¿Cómo acceder a una mamografía en el Incan?

En el marco del Día Nacional contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 12 de abril, desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) recuerdan sobre la importancia de la prevención mediante la mamografía. El Instituto Nacional del Cáncer (Incan) se posiciona como el centro de referencia para este estudio vital, facilitando el acceso a las mujeres de todo el país.

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La realización de mamografías anuales a partir de los 40 años reduce drásticamente la tasa de mortalidad. En Paraguay, donde fallece una mujer cada 20 horas por esta causa, la este estudio de diagnóstico es la barrera principal para evitar que las pacientes lleguen al sistema de salud con cuadros terminales.

Desde Salud Pública explicaron cómo se puede gestionar este estudio, los requisitos actuales y los derechos laborales que respaldan tu salud.

¿Cómo agendar una mamografía en el Incan?

Para garantizar una atención organizada, el Incan requiere de un agendamiento previo. Las interesadas pueden optar por dos vías:

Presencial: Acudiendo al área de Admisión, de lunes a viernes, en el horario de 06:00 a 18:00. Telefónica: Comunicándose al Call Center: (021) 247 8000.

Sin orden médica desde los 40 años

Una de las medidas más importantes impulsadas por el Ministerio de Salud, bajo la Resolución N° 336/2024, es la eliminación de barreras burocráticas. Si se tiene 40 años o más, se puede solicitar la mamografía sin necesidad de una orden médica.

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Como requisitos y recomendaciones para el día del estudio, desde el Incan se indica que es necesario:

Presentar Cédula de Identidad vigente.

Higiene personal: No aplicarse desodorante, talco ni cremas en la zona de las mamas y axilas el día del examen, ya que pueden interferir en la imagen.

Ciclo menstrual: Se recomienda, preferentemente, realizar el estudio una semana después del periodo menstrual para reducir molestias por sensibilidad.

Es fundamental que todas las trabajadoras, tanto del sector público como privado, sepan que cuentan con respaldo legal para cuidar su salud. La Ley Nº 6211/18 otorga dos días de licencia remunerada al año para realizarse estudios preventivos de Papanicolau y mamografía. Este permiso no debe ser descontado de las vacaciones ni del salario, facilitando que el factor laboral no sea un impedimento para el control anual.

Vigilancia y señales de alerta

Si bien la mamografía es el único método capaz de detectar lesiones antes de que sean palpables, el Ministerio de Salud insta al conocimiento del propio cuerpo a través de la autoobservación. Se debe consultar de inmediato ante:

Aparición de bultos o endurecimientos .

Cambios en el tamaño o forma de la mama.

Alteraciones en la piel (enrojecimiento o textura de “piel de naranja”).

Cambios o secreción por el pezón.

Dolor persistente en un punto localizado.

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Salud Pública resalta que la autoobservación no reemplaza la consulta médica ni la mamografía. El diagnóstico temprano aumenta drásticamente las posibilidades de un tratamiento exitoso y mejores resultados de salud.

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