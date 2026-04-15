Adam Sandler, bien custodiado por sus tres mujeres en el estreno de Roommates

El icónico actor Adam Sandler llegó a la premier de la pelicula Roommates con sus tres amores, su esposa Jackie Titone y sus hijas Sunny y Sadie Sandler.

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En la alfombra rosa del Teatro Egipcio de Hollywood, Adam Sandler, productor de la comedia Roommates, se mostró orgulloso al posar con las mujeres de su vida.

Su hija mayor, Sadie, es una las protagonistas de la nueva propuesta que podrá verse desde el próximo 17 de abril en la plataforma Netflix.

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Adam Sandler y Jackie Titone se conocieron en 1999 y se juraron amor eterno en el 2003. Frutos de su amor llegaron al mundo Sadie (19) y Sunny (17), quienes desde pequeñas acompañaron a sus padres a los sets de rodaje.