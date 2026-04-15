Gente
15 de abril de 2026 - 17:49

Adam Sandler, bien custodiado por sus tres mujeres en el estreno de Roommates

El actor estadounidense Adam Sandler, su esposa Jackie Sandler y sus hijas Sunny Sandler y Sadie Sandler, asistieron al estreno de Roommates de Netflix en el Egyptian Theatre de Los Ángeles. (Frederic J. BROWN / AFP)
El actor estadounidense Adam Sandler, su esposa Jackie Sandler y sus hijas Sunny Sandler y Sadie Sandler, asistieron al estreno de Roommates de Netflix en el Egyptian Theatre de Los Ángeles. (Frederic J. BROWN / AFP)035612+0000 FREDERIC J. BROWN

Adam Sandler llegó muy bien escoltado a la premier de Roommates, una comedia que se verá por Netflix y tiene como protagonista a su hija mayor. El actor estuvo custodiado por sus tres mujeres: Jackie, Sunny y Sadie.

Por ABC Color

El icónico actor Adam Sandler llegó a la premier de la pelicula Roommates con sus tres amores, su esposa Jackie Titone y sus hijas Sunny y Sadie Sandler.

Adam Sandler rodeado del amor de sus hijas Sunny y Sadie , y su esposa Jackie Sandler en la premier de Roommates de Netflix. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Adam Sandler rodeado del amor de sus hijas Sunny y Sadie , y su esposa Jackie Sandler en la premier de Roommates de Netflix. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)

Lea más: El actor Adam Sandler se mostró muy romántico al cumplir 20 años de casado

En la alfombra rosa del Teatro Egipcio de Hollywood, Adam Sandler, productor de la comedia Roommates, se mostró orgulloso al posar con las mujeres de su vida.

Su hija mayor, Sadie, es una las protagonistas de la nueva propuesta que podrá verse desde el próximo 17 de abril en la plataforma Netflix.

Lea más: De George Clooney a Adam Sandler, las celebridades van llegando al Festival de Cine de Venecia

Papá orgulloso. Adam Sandler es productor de Roommates, la comedia donde actúa su hija Sadie Sandler. (Frederic J. BROWN / AFP)
Papá orgulloso. Adam Sandler es productor de Roommates, la comedia donde actúa su hija Sadie Sandler. (Frederic J. BROWN / AFP)

Adam Sandler y Jackie Titone se conocieron en 1999 y se juraron amor eterno en el 2003. Frutos de su amor llegaron al mundo Sadie (19) y Sunny (17), quienes desde pequeñas acompañaron a sus padres a los sets de rodaje.