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15 de abril de 2026 - 09:48

¡Mirá las fotos de Meghan Markle y Harry de gira por Australia!

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, salen tras su visita al Museo Nacional de Arte de Veteranos de Australia (ANVAM) en Melbourne, Australia. (EFE/EPA/JOEL CARRETT)
El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, salen tras su visita al Museo Nacional de Arte de Veteranos de Australia (ANVAM) en Melbourne, Australia. (EFE/EPA/JOEL CARRETT) JOEL CARRETT

El príncipe Harry y Meghan Markle llegaron a Australia para una visita de cuatro días. Los duques de Sussex aterrizaron en Melbourne, y en su agenda figuran compromisos en Sídney y Canberra. ¡Pasá y mirá las fotos de la pareja en tierras australianas!

Por ABC Color

Actividades filantrópicas y empresariales están a la orden del día en la agenda que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle desarrollan en su visita a Australia.

El príncipe Harry y Meghan saludan y posan con los niños durante su visita al Royal Children's Hospital en Melbourne, Australia. (EFE/EPA/JOEL CARRETT)
El príncipe Harry y Meghan saludan y posan con los niños durante su visita al Royal Children's Hospital en Melbourne, Australia. (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

El primer lugar que visitaron Meghan Markle y Harry fue el Royal Children’s Hospital de Melbourne, donde más allá del protocolo mostraron su lado humano conversando con los pacientes y sus familiares, quienes aprovecharon para tomarse fotos con los duques de Sussex.

El príncipe Harry y su esposa Meghan saludan sonrientes y felices a la gente en el Royal Children's Hospital de Melbourne. (William WEST / AFP)
El príncipe Harry y su esposa Meghan saludan sonrientes y felices a la gente en el Royal Children's Hospital de Melbourne. (William WEST / AFP)

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El príncipe Harry y su esposa Meghan junto a un paciente durante una visita a la sala de oncología y rehabilitación para adolescentes del Royal Children's Hospital en Melbourne. (Jonathan Brady / POOL / AFP)
El príncipe Harry y su esposa Meghan junto a un paciente durante una visita a la sala de oncología y rehabilitación para adolescentes del Royal Children's Hospital en Melbourne. (Jonathan Brady / POOL / AFP)

Harry asistió a la presentación de un informe sobre salud mental de la organización benéfica Movember. Además, visitó el Whitten Oval, donde compartió con los jugadores del Western Bulldogs de la Liga Australiana de Fútbol (AFL).

El príncipe Harry de Gran Bretaña patea un balón con los jugadores de la Liga Australiana de Fútbol (AFL) de los Western Bulldogs, Tom Liberatore y Adam Treloar, durante una visita a un evento de Movember en el Whitten Oval en Melbourne. (Jonathan Brady / POOL / AFP)
El príncipe Harry de Gran Bretaña patea un balón con los jugadores de la Liga Australiana de Fútbol (AFL) de los Western Bulldogs, Tom Liberatore y Adam Treloar, durante una visita a un evento de Movember en el Whitten Oval en Melbourne. (Jonathan Brady / POOL / AFP)

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En el marco de su gira por Australia, el príncipe Harry de Gran Bretaña hoy llegó hasta Canberra. El duque de Sussex depositó una corona de flores frente al Monumento Conmemorativo de Guerra Australiano.

El príncipe Harry deposita una corona de flores mientras participa en la ceremonia del Último Toque de Corneta durante una visita al Monumento Conmemorativo de Guerra Australiano en Canberra. (DAVID GRAY / AFP)
El príncipe Harry deposita una corona de flores mientras participa en la ceremonia del Último Toque de Corneta durante una visita al Monumento Conmemorativo de Guerra Australiano en Canberra. (DAVID GRAY / AFP)

Meghan Markle y Harry de Inglaterra volvieron a Australia luego de 7 años. La última visita de la pareja fue en octubre de 2017, cuando asistieron a los Juegos Invictus en Sídney.