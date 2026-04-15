¡Mirá las fotos de Meghan Markle y Harry de gira por Australia!

Actividades filantrópicas y empresariales están a la orden del día en la agenda que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle desarrollan en su visita a Australia.

El primer lugar que visitaron Meghan Markle y Harry fue el Royal Children’s Hospital de Melbourne, donde más allá del protocolo mostraron su lado humano conversando con los pacientes y sus familiares, quienes aprovecharon para tomarse fotos con los duques de Sussex.

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Harry asistió a la presentación de un informe sobre salud mental de la organización benéfica Movember. Además, visitó el Whitten Oval, donde compartió con los jugadores del Western Bulldogs de la Liga Australiana de Fútbol (AFL).

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En el marco de su gira por Australia, el príncipe Harry de Gran Bretaña hoy llegó hasta Canberra. El duque de Sussex depositó una corona de flores frente al Monumento Conmemorativo de Guerra Australiano.

Meghan Markle y Harry de Inglaterra volvieron a Australia luego de 7 años. La última visita de la pareja fue en octubre de 2017, cuando asistieron a los Juegos Invictus en Sídney.