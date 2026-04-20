Gente
20 de abril de 2026 - 13:45

Iván Torres celebra los 13 años de Elías: “No sabés cuánto te amo, hijo”

El futbolista Iván Torres celebra la vida de su hijo mayor Elías.Instagram/Iván Torres

Elías, el primogénito de Iván Torres, hoy cumple 13 años y su orgulloso papá le dedicó un conmovedor mensaje. “Decirte gracias queda corto, porque aún siendo un niño me dijiste que juntos íbamos a salir adelante y hoy se ha cumplido”, expresó Tito en sus redes.

Por ABC Color

El hogar del futbolista Iván Torres hoy está de fiesta, es que Elías Samuel, el hermano mayor de Emmanuel, Piero y Thiago llega a los 13 años de vida.

“Hoy está de cumpleaños Elías, mi primer hijo, el que me enseñó a ser papá siendo tan joven, el que me hizo sentir un amor diferente y único. Si realmente tuvieran la oportunidad de conocerle van a ver en él un tremendo corazón, una bondad, compasión y un amor por Dios tan grande”, comenzó escribiendo emocionado papá Iván Torres en su cuenta de Instagram.

Elías Samuel Torres Aranda ya es todo un hombrecito. (Instagram/Iván Torres)

“El mejor hermano mayor que pudieron tener sus hermanos, el mejor amigo los que tienen ese privilegio, y un compañero que no importa lo que pase, siempre va a estar ahí”, siguió expresando Tito Torres al tiempo de destacar: “Gracias hijo porque siempre me enseñaste tantas cosas, y perdón porque a veces me tocó no estar en momentos especiales por x motivo. Lo único que sé es que vamos a aprovechar tanto este tiempo juntos, de que me pone muy feliz que podamos ir juntos al entrenamiento y de cómo te estás convirtiendo en un hombre de a poco”.

Elías Torres sigue los pasos de su papá Tito Torres. El jovencito adora practicar fútbol. (Instagram/Iván Torres)

En la última parte del conmovedor mensaje de Iván Torres a su primogénito Elías, se puede leer: “Decirte gracias queda corto, porque aún siendo un niño me dijiste que juntos íbamos a salir adelante y hoy se ha cumplido y lo estamos viviendo. No sabés cuánto te amo, hijo”.