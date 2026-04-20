Iván Torres celebra los 13 años de Elías: “No sabés cuánto te amo, hijo”

El hogar del futbolista Iván Torres hoy está de fiesta, es que Elías Samuel, el hermano mayor de Emmanuel, Piero y Thiago llega a los 13 años de vida.
“Hoy está de cumpleaños Elías, mi primer hijo, el que me enseñó a ser papá siendo tan joven, el que me hizo sentir un amor diferente y único. Si realmente tuvieran la oportunidad de conocerle van a ver en él un tremendo corazón, una bondad, compasión y un amor por Dios tan grande”, comenzó escribiendo emocionado papá Iván Torres en su cuenta de Instagram.
Lea más: Nació el hijo de Stephi Ríos e Iván Torres: “Llegó el príncipe Thiago”
“El mejor hermano mayor que pudieron tener sus hermanos, el mejor amigo los que tienen ese privilegio, y un compañero que no importa lo que pase, siempre va a estar ahí”, siguió expresando Tito Torres al tiempo de destacar: “Gracias hijo porque siempre me enseñaste tantas cosas, y perdón porque a veces me tocó no estar en momentos especiales por x motivo. Lo único que sé es que vamos a aprovechar tanto este tiempo juntos, de que me pone muy feliz que podamos ir juntos al entrenamiento y de cómo te estás convirtiendo en un hombre de a poco”.
Lea más: “Tito” Torres se pasea por París con sus hijos y su prometida
En la última parte del conmovedor mensaje de Iván Torres a su primogénito Elías, se puede leer: “Decirte gracias queda corto, porque aún siendo un niño me dijiste que juntos íbamos a salir adelante y hoy se ha cumplido y lo estamos viviendo. No sabés cuánto te amo, hijo”.