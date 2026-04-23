El principito Louis de Inglaterra celebra su octavo cumpleaños

Louis Arthur Charles, hijo de los príncipes Kate Middleton y William de Inglaterra, nació en Londres el 23 de abril de 2018. Así que, hoy el benjamín de los príncipes de Gales ya llega la octavo año de vida.

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“¡Feliz cumpleaños, Louis! ¡Hoy cumples 8 años!“, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales junto a la imagen del niño captada por el fotógrafo Matt Porteous.

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En otro posteo en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales se comparte un video del principito cumpleañero jugando y junto al material audiovisual se destaca: “Gracias por todos los buenos deseos para el príncipe Louis. ¡Cumplir 8 años es genial!“.

Louis es el tercer hijo de Kate Middleton y William de Inglaterra. El principito tiene dos hermanos mayores: George (12) y Charlotte (10).