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17 de marzo de 2026 - 10:51

Kate Middleton, la gran protagonista del día de San Patricio

La princesa de Gales sonríe durante su visita al cuartel de Mons, en Aldershot para conmemorar el Día de San Patricio. (Adrian DENNIS / AFP)
La princesa de Gales sonríe durante su visita al cuartel de Mons, en Aldershot para conmemorar el Día de San Patricio. (Adrian DENNIS / AFP)123040+0000 ADRIAN DENNIS

La princesa de Gales, Kate Middleton, fue la protagonista indiscutible del desfile de celebración del día de San Patricio en el Cuartel de Mons en Aldershot, Inglaterra. Con su look verde y su gran sonrisa la esposa del príncipe William cautivó a todos.

Por ABC Color

Hoy 17 de marzo se celebra el día de San Patricio, patrón de Irlanda, y la princesita Kate Middleton asistió muy elegante al desfile en el Cuartel de Mons en Aldershot, Inglaterra.

Así de hermosa llegó Kate Middleton al cuartel de Mons, en Aldershot, para celebrar el Día de San Patricio. (Adrian DENNIS / AFP)
Así de hermosa llegó Kate Middleton al cuartel de Mons, en Aldershot, para celebrar el Día de San Patricio. (Adrian DENNIS / AFP)

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La futura reina de Inglaterra llegó radiante con un look que giraba en torno al verde, como manda la tradición en Gran Bretaña en el día de San Patricio.

Kate Middleton sentada con miembros actuales y antiguos de la Guardia Irlandesa durante una visita al cuartel de Mons, en Aldershot, para conmemorar el Día de San Patricio. (Adrian DENNIS / AFP)
Kate Middleton sentada con miembros actuales y antiguos de la Guardia Irlandesa durante una visita al cuartel de Mons, en Aldershot, para conmemorar el Día de San Patricio. (Adrian DENNIS / AFP)

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Kate Middleton optó por un vestido y un tapado que llevaban la firma de Alexander McQueen. Su outfit fue complementado con un delicado tocado, unos guantes negros de Cornelia James y unas botas de Ralph Lauren.

Kate Middleton le entrega a Seamus, el perro lobo irlandés, mascota del regimiento, una ramita de trébol durante su visita al cuartel de Mons, en Aldershot. (Adrian DENNIS / AFP)
Kate Middleton le entrega a Seamus, el perro lobo irlandés, mascota del regimiento, una ramita de trébol durante su visita al cuartel de Mons, en Aldershot. (Adrian DENNIS / AFP)

Recordemos que la princesa Kate Middleton ostenta el título de Coronel de la Guardia Irlandesa desde el 2022, por eso el 17 de marzo es un día más que especial en su calendario.