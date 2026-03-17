Kate Middleton, la gran protagonista del día de San Patricio

Hoy 17 de marzo se celebra el día de San Patricio, patrón de Irlanda, y la princesita Kate Middleton asistió muy elegante al desfile en el Cuartel de Mons en Aldershot, Inglaterra.
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La futura reina de Inglaterra llegó radiante con un look que giraba en torno al verde, como manda la tradición en Gran Bretaña en el día de San Patricio.
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Kate Middleton optó por un vestido y un tapado que llevaban la firma de Alexander McQueen. Su outfit fue complementado con un delicado tocado, unos guantes negros de Cornelia James y unas botas de Ralph Lauren.
Recordemos que la princesa Kate Middleton ostenta el título de Coronel de la Guardia Irlandesa desde el 2022, por eso el 17 de marzo es un día más que especial en su calendario.