Mirá las fotos de los príncipes de Gales y sus hijos en la misa de Pascua en Windsor

Como cada Domingo de Pascua, la familia real británica, con el rey Carlos III al frente, se reunió en la capilla de San Jorge, ubicada en el Castillo de Windsor para participar de la misa. Pero los verdaderos protagonistas de la jornada dominical fueron los príncipes de Gales junto a sus hijos.

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“Miembros de la Familia Real, encabezados por el Rey y la Reina, asistieron hoy al servicio de Pascua en la Capilla de San Jorge, en Windsor”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

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Kate Middleton y William de Inglaterra llegaron al servicio religioso tradicional del Domingo de Pascua muy elegantes con sus hijos, la princesa Charlotte, el príncipe George y el príncipe Louis.

Los príncipes de Gales y sus herederos se llevaron todos los flashes de los medios presentes en la capilla de San Jorge hoy Domingo de Pascua.