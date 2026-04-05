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05 de abril de 2026 - 11:10

Mirá las fotos de los príncipes de Gales y sus hijos en la misa de Pascua en Windsor

La princesa Charlotte, la princesa Kate Middleton, el príncipe George, el príncipe Louis y el príncipe William llegando a Windsor para un servicio religioso tradicional del Domingo de Pascua. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La princesa Charlotte, la princesa Kate Middleton, el príncipe George, el príncipe Louis y el príncipe William llegando a Windsor para un servicio religioso tradicional del Domingo de Pascua. (EFE/EPA/NEIL HALL) NEIL HALL

Kate Middleton y William de Inglaterra junto a sus tres hijos fueron los protagonistas de la misa del Domingo de Pascua en la capilla de San Jorge, en Windsor. ¡Pasá y mirá las postales de la familia real británica!

Por ABC Color

Como cada Domingo de Pascua, la familia real británica, con el rey Carlos III al frente, se reunió en la capilla de San Jorge, ubicada en el Castillo de Windsor para participar de la misa. Pero los verdaderos protagonistas de la jornada dominical fueron los príncipes de Gales junto a sus hijos.

Kate Middleton saluda sonriente al llegar a la capilla de San Jorge junto a su hijos Charlotte y Louis. (Alberto Pezzali / POOL / AFP)
Kate Middleton saluda sonriente al llegar a la capilla de San Jorge junto a su hijos Charlotte y Louis. (Alberto Pezzali / POOL / AFP)

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Miembros de la Familia Real, encabezados por el Rey y la Reina, asistieron hoy al servicio de Pascua en la Capilla de San Jorge, en Windsor”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

El decano de Windsor, Christopher Cocksworth, estrecha la mano del príncipe Louis mientras la princesa Charlotte, el príncipe George y la princesa de Gales Kate Middleton salen de la capilla de San Jorge, en Windsor, al oeste de Londres. (Ben STANSALL / AFP)
El decano de Windsor, Christopher Cocksworth, estrecha la mano del príncipe Louis mientras la princesa Charlotte, el príncipe George y la princesa de Gales Kate Middleton salen de la capilla de San Jorge, en Windsor, al oeste de Londres. (Ben STANSALL / AFP)

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Kate Middleton y William de Inglaterra llegaron al servicio religioso tradicional del Domingo de Pascua muy elegantes con sus hijos, la princesa Charlotte, el príncipe George y el príncipe Louis.

Bellas, madre e hija. Kate Middleton y la princesa Charlotte asistieron muy distinguidas y elegantes a la misa de Pascua en Windsor. EFE/EPA/NEIL HALL
Bellas, madre e hija. Kate Middleton y la princesa Charlotte asistieron muy distinguidas y elegantes a la misa de Pascua en Windsor. EFE/EPA/NEIL HALL

Los príncipes de Gales y sus herederos se llevaron todos los flashes de los medios presentes en la capilla de San Jorge hoy Domingo de Pascua.