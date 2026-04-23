Jacob Elordi, nuevo rostro de un perfume de Chanel

Jacob Elordi (28) es la nueva figura que eligió Chanel para su emblemática fragancia Bleu, lanzada en 2010. El nuevo embajador del icónico perfume ya aparece como tal en las redes sociales de la afamada marca.

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“Solo tus decisiones pueden forjar tu destino. Jacob Elordi elige encarnar al hombre Bleu de Chanel. Un hombre que ve cada límite como un nuevo horizonte, capaz de desafiar el presente para determinar su futuro”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Chanel junto a la fotografía del actor australiano captada por Karim Sadli.

Recordemos que Jacob Elordi ya participó de la campaña de Chanel N°5 junto a la actriz Margot Robbie, en el año 2024.