Gente
23 de abril de 2026 - 15:32

Jacob Elordi, nuevo rostro de un perfume de Chanel

Jacob Elordi es el nuevo embajador de Bleu de Chanel.
Jacob Elordi, flamante embajador de Bleu de Chanel en una imagen fue captada por el fotógrafo Karim Sadli. Instagram/Chanel

El australiano Jacob Elordi se convierte en el nuevo rostro de Bleu, la icónica fragancia masculina de Chanel. El joven actor protagoniza la campaña del emblemático perfume.

Por ABC Color

Jacob Elordi (28) es la nueva figura que eligió Chanel para su emblemática fragancia Bleu, lanzada en 2010. El nuevo embajador del icónico perfume ya aparece como tal en las redes sociales de la afamada marca.

El actor australiano Jacob Elordi es el nuevo rostro de Bleu de Chanel. (Instagram/Karim Sadli)
El actor australiano Jacob Elordi es el nuevo rostro de Bleu de Chanel. (Instagram/Karim Sadli)

Lea más: Jacob Elordi, divino con un look “Total Black”

“Solo tus decisiones pueden forjar tu destino. Jacob Elordi elige encarnar al hombre Bleu de Chanel. Un hombre que ve cada límite como un nuevo horizonte, capaz de desafiar el presente para determinar su futuro”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Chanel junto a la fotografía del actor australiano captada por Karim Sadli.

Recordemos que Jacob Elordi ya participó de la campaña de Chanel N°5 junto a la actriz Margot Robbie, en el año 2024.