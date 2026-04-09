Jacob Elordi, divino con un look “Total Black”

El actor australiano Jacob Elordi, a sus 28 años, levanta pasiones y cosecha admiradoras en todo el mundo. Es que con sus casi dos metros de estatura y su porte elegante se gana los corazones y los suspiros de sus fans.

En pocos días más lo veremos en la esperada tercera temporada de Euphoria, pero antes Jacob Elordi asistió a la premier de la serie en Los Ángeles.

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El estreno para invitados especiales de la temporada número 3 de la serie de HBO fue en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. Y hasta ahí llegó elegantísimo Jacob Elordi, uno de los protagonistas de Euphoria.

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Con un look “Total Black”, el actor que da vida a Nate Jacobs lució divino. ¡Sí! Jacob Elordi pasó por la red carpet hollywoodense con un traje negro que llevaba la firma de Bottega Veneta.

Su tenida, combinada con sus lentes oscuros, dejaba más seductor que nunca al australiano. ¿O ustedes qué dicen?