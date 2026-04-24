Harry Styles y Zoë Kravitz, ¿comprometidos?

Todo indicaría que Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron tras ocho meses de noviazgo. Así lo anuncia Page Six.

La parejita conformada por el músico británico Harry Styles y la actriz estadounidense Zoë Kravitz fue captada a los arrumacos por las calles de Londres, Inglaterra.

Pero además de los besos y abrazos, lo que más llamó la atención fue que Zoë Kravitz lucía un gran anillo en el dedo anular de la mano izquierda.

Harry Styles and Zoë Kravitz are engaged after 8 months of dating: ‘He is completely smitten’ https://t.co/QGy7q9Fmce pic.twitter.com/a7dMMEFH7I — Page Six (@PageSix) April 23, 2026

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Según Page Six, una fuente cercana a los tortolitos Harry Styles y Zoë Kravitz habría revelado que el cantante se encontraría “completamente enamorado” de la actriz, mientras que ella estaría en “la gloria”.

Hasta el momento, ni Harry Styles ni Zoë Kravitz han confirmado o desmentido el supuesto compromiso. Ambos tratan de llevar su relación con un perfil bajo, pero siendo famosos eso resulta casi imposible.

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Los compromisos de Zoë Kravitz

La actriz y modelo Zoë Kravitz ya estuvo casada con Karl Glusman de 2019 a 2020. Y también se comprometió con el actor Channing Tatum, en el 2023, aunque luego la relación terminó sin que dieran el “sí, quiero”.