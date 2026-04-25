Dua Lipa daría el “sí, quiero” a Callum Turner en Sicilia

Dua Lipa y Callum Turner ya estarían preparando por todo lo alto la esperada boda del año. Según medios internacionales, Palermo, la capital de Sicilia (Italia), sería el escenario donde la mediática parejita daría el “sí, quiero”.

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La megaboda, que duraría tres días, se llevaría a cabo del 5 al 7 de setiembre, y la fiesta se desarrollaría en el exclusivo hotel Villa Igiea, un palacio del siglo XIX con vistas al Mediterráneo.

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Cuentan los que saben que entre los invitados vip a la unión matrimonial de Dua Lipa y Callum Turner estarían el icónico Elton John, la diseñadora Donatella Versace, la cantante Charli XCX, la rapera surcoreana Jennie, la cantante Olivia Dean, el DJ Mark Ronson y otros famosos.

Hasta el momento, ni Dua Lipa ni Callum Turner se refirieron a la fecha y lugar de su próxima boda.