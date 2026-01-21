21 de enero de 2026 - 11:36
Kate Middleton y William visitaron Escocia Kate Middleton y William de Inglaterra visitaron Escocia y jugaron al curling con los equipos olímpicos y paralímpicos del Reino Unido. ¡Pasá y mirá las postales de los príncipes de Gales!
Los príncipes
Kate Middleton y William fueron hasta Escocia, donde vivieron inolvidables momentos. Primeramente, visitaron fue The Kelpies, en la ciudad de Falkirk, y luego practicaron curling. La Princesa de Gales participó en una práctica de curling durante una visita para reunirse con el equipo de Gran Bretaña y los equipos Paralímpicos de Curling de Gran Bretaña, antes de los Juegos Olímpicos de Invierno, en la Academia Nacional de Curling en Stirling, Escocia. (Russell Cheyne / POOL / AFP) Lea más: Kate Middleton recibió en Windsor a las campeonas mundiales de rugby
La pareja principesca visitó a los equipos británicos de
curling olímpico y paralímpico. Kate Middleton y William de Inglaterra practicaron felices el deporte en la pista de hielo. Kate Middleton saluda feliz durante una visita a Stirling, Escocia. (ANDY BUCHANAN / AFP) Lea más: El primer acto juntos de Kate Middleton y William de Inglaterra este 2026 La princesa de Gales habla con una niña mientras visita la Academia Nacional de Curling, durante una visita a Stirling, en Escocia. (Russell Cheyne / AFP) Kate Middleton optó por viajar bien abrigada a Escocia, La princesa de Gales lució un tapado a cuadros en tono azul que lleva la firma de Chris Kerr. Abajo llevaba una polera negra y una falda corte campana. Y completó su look con unas botas de Gianvito Rossi.