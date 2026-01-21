Kate Middleton y William visitaron Escocia

Los príncipes Kate Middleton y William fueron hasta Escocia, donde vivieron inolvidables momentos. Primeramente, visitaron fue The Kelpies, en la ciudad de Falkirk, y luego practicaron curling.

La pareja principesca visitó a los equipos británicos de curling olímpico y paralímpico. Kate Middleton y William de Inglaterra practicaron felices el deporte en la pista de hielo.

Kate Middleton optó por viajar bien abrigada a Escocia, La princesa de Gales lució un tapado a cuadros en tono azul que lleva la firma de Chris Kerr. Abajo llevaba una polera negra y una falda corte campana. Y completó su look con unas botas de Gianvito Rossi.