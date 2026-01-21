Gente
21 de enero de 2026 - 11:36

Kate Middleton y William visitaron Escocia

Los príncipes William y Kate Middleton visitaron Escocia. (ANDY BUCHANAN / AFP)
Los príncipes William y Kate Middleton visitaron Escocia. (ANDY BUCHANAN / AFP)155342+0000 ANDY BUCHANAN

Kate Middleton y William de Inglaterra visitaron Escocia y jugaron al curling con los equipos olímpicos y paralímpicos del Reino Unido. ¡Pasá y mirá las postales de los príncipes de Gales!

Por ABC Color

Los príncipes Kate Middleton y William fueron hasta Escocia, donde vivieron inolvidables momentos. Primeramente, visitaron fue The Kelpies, en la ciudad de Falkirk, y luego practicaron curling.

La Princesa de Gales participó en una práctica de curling durante una visita para reunirse con el equipo de Gran Bretaña y los equipos Paralímpicos de Curling de Gran Bretaña, antes de los Juegos Olímpicos de Invierno, en la Academia Nacional de Curling en Stirling, Escocia. (Russell Cheyne / POOL / AFP)
La Princesa de Gales participó en una práctica de curling durante una visita para reunirse con el equipo de Gran Bretaña y los equipos Paralímpicos de Curling de Gran Bretaña, antes de los Juegos Olímpicos de Invierno, en la Academia Nacional de Curling en Stirling, Escocia. (Russell Cheyne / POOL / AFP)

Lea más: Kate Middleton recibió en Windsor a las campeonas mundiales de rugby

La pareja principesca visitó a los equipos británicos de curling olímpico y paralímpico. Kate Middleton y William de Inglaterra practicaron felices el deporte en la pista de hielo.

Kate Middleton saluda feliz durante una visita a Stirling, Escocia. (ANDY BUCHANAN / AFP)
Kate Middleton saluda feliz durante una visita a Stirling, Escocia. (ANDY BUCHANAN / AFP)

Lea más: El primer acto juntos de Kate Middleton y William de Inglaterra este 2026

La princesa de Gales habla con una niña mientras visita la Academia Nacional de Curling, durante una visita a Stirling, en Escocia. (Russell Cheyne / AFP)
La princesa de Gales habla con una niña mientras visita la Academia Nacional de Curling, durante una visita a Stirling, en Escocia. (Russell Cheyne / AFP)

Kate Middleton optó por viajar bien abrigada a Escocia, La princesa de Gales lució un tapado a cuadros en tono azul que lleva la firma de Chris Kerr. Abajo llevaba una polera negra y una falda corte campana. Y completó su look con unas botas de Gianvito Rossi.