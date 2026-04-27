La princesa Leonor saluda desde el aire durante su segundo vuelo en solitario

La princesa Leonor (20) realizó su segundo vuelo en solitario en el marco de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia. La actividad tuvo lugar hace ya unas semanas y la futura reina de España pilotó un avión Pilatus PC-21.

“Durante su periodo de formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), la Princesa de Asturias ha hecho su segundo vuelo en solitario y ha participado en la instrucción a otros cadetes en el ejercicio SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape)”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

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Leonor estudiará Ciencias Políticas

“Cuando termine su carrera militar, la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales”, se destaca en la misma publicación de la Casa Real de España en las redes sociales.

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"La Princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares", informa la Casa Real en su cuenta oficial de Instagram.