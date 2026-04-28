Thalía recibirá el Icon Award en la gala Billboard Women in Music

Thalía será una de las homenajeadas en la gala Billboard Women in Music 2026, mañana miércoles 29 de abril. La artista mexicana recibirá el Icon Award de manos de la actriz Eva Longoria.

“Ver en retrospectiva todo lo que hemos caminado juntos, cariños míos, me llena el corazón de una gratitud y una alegría indescriptible. ¡Que viva nuestra cultura latina! ¡Gente buena, apasionada y de gran voluntad! Gracias por tanto amor. Nos vemos este miércoles en Billboard Woman in Music 2026″, escribió emocionada Thalía en su cuenta oficial de Instagram, donde cosecha más de 22 millones de seguidores.

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La gala anual organizada por la emblemática revista Billboard reconoce la labor de las mujeres en el ámbito musical. La conducción del evento estará a cargo de la actriz y cantante Keke Palmer.

Además de recibir el prestigioso Icon Award, Thalía también ofrecerá un show en vivo en la gran noche de los Billboard Women in Music 2026. El evento podrá ser visto en Billboard.com y en el canal de YouTube de Billboard.