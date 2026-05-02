¡La princesita Charlotte de Inglaterra ya cumple 11 años!

Charlotte Elizabeth Diana llegó al mundo el 2 de mayo de 2015 en Londres, Inglaterra. La única niña de los prínncipes de Gales, Kate Middleton y William, ya es toda una jovencita y hoy llega a sus 11 años de vida.

“Le deseamos a Charlotte un muy feliz cumpleaños número 11″, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales junto a una imagen captada por Matt Porteous.

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En la fotografía vemos a la princesita Charlotte luciendo un clásico jeans y un pulover a rayas, con el pelo largo suelto y su característica sonrisa. Además, lleva un anillo en la mano derecha y las uñas pintadas en azul, demostrando así que ya es toda una preadolescente.

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Kate Middleton y William de Inglaterra también compartieron un video que tiene como protagonista a la princesita junto a sus adorados perros y donde también se la ve jugando a orillas del mar. “¡Gracias por los preciosos mensajes de cumpleaños para la princesa Charlotte, que hoy cumple 11 años!“, se destaca junto a la publicación del breve audiovisual.