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02 de mayo de 2026 a la - 09:42

¡La princesita Charlotte de Inglaterra ya cumple 11 años!

La familia real británica hoy está de fiesta. Es que la princesa Charlotte, hija de Kate Middleton y William, cumple 11 años. Sus orgullosos padres la saludaron en las redes con un tierno mensaje junto una postal captada por el fotógrafo Matt Porteous y un emotivo video. ¡Adelante!

Por ABC Color

Charlotte Elizabeth Diana llegó al mundo el 2 de mayo de 2015 en Londres, Inglaterra. La única niña de los prínncipes de Gales, Kate Middleton y William, ya es toda una jovencita y hoy llega a sus 11 años de vida.

“Le deseamos a Charlotte un muy feliz cumpleaños número 11″, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales junto a una imagen captada por Matt Porteous.

¡Bellas, hija y madre! La princesita Charlotte con la princesa de Gales, Kate Middleton. (EFE/EPA/NEIL HALL)
¡Bellas, hija y madre! La princesita Charlotte con la princesa de Gales, Kate Middleton. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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En la fotografía vemos a la princesita Charlotte luciendo un clásico jeans y un pulover a rayas, con el pelo largo suelto y su característica sonrisa. Además, lleva un anillo en la mano derecha y las uñas pintadas en azul, demostrando así que ya es toda una preadolescente.

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La princesa Charlotte, única hija de Kate Middleton y William de Inglaterra, es la hermana menor del príncipe George y la mayor del principito Louis. (CARLOS JASSO / AFP)
La princesa Charlotte, única hija de Kate Middleton y William de Inglaterra, es la hermana menor del príncipe George y la mayor del principito Louis. (CARLOS JASSO / AFP)

Kate Middleton y William de Inglaterra también compartieron un video que tiene como protagonista a la princesita junto a sus adorados perros y donde también se la ve jugando a orillas del mar. “¡Gracias por los preciosos mensajes de cumpleaños para la princesa Charlotte, que hoy cumple 11 años!“, se destaca junto a la publicación del breve audiovisual.