Cameron Díaz y Benji Madden dan la bienvenida a Nautas, su tercer hijo

“Cameron y yo estamos muy felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!“, escribió emocionado hace unas horas el músico Benjamin Madden en su cuenta oficial de Instagram.

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El esposo de Cameron Díaz además destacó: “Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! ¡Lo estamos pasando de maravilla! Les enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden“.

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Cameron Díaz (53) y Benji Madden (47) están casados desde 2015 y acaban de dar la bienvenida a su tercer hijo. Nautas tiene dos hermanos mayores: Raddix (6) y Cardinal (2).