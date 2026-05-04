De Nicole Kidman a Lauren Sánchez, las celebridades van llegando a la Met Gala 2026

La emblemática Met Gala es la cita donde anualmente las celebridades llegan con sus más deslumbrantes tenidas. El evento benéfico, en su edición 2026, ya comenzó en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que esta noche recibirá a unos 450 invitados de lujo.

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Las grandes anfitrionas de la velada de gala son Beyoncé, Nicole Kidman, Anna Wintour y Venus Williams. Y la conducción de la Met Gala estará a cargo de Ashley Graham, Cara Delevingne y La La Anthony.

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Este año el dress code gira en torno a la temática Fashion is Art (La moda es arte). Los estilismos de los invitados que van llegando la Met Gala son muy elegantes y sofisticados, y cada vestuario representa una obra de arte.