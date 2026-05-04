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04 de mayo de 2026 a la - 19:04

De Nicole Kidman a Lauren Sánchez, las celebridades van llegando a la Met Gala 2026

Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos y Anna Wintour en la Gala del Met de 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)
Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos y Anna Wintour en la Gala del Met de 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. (Mike Coppola/Getty Images/AFP) 210049+0000 MIKE COPPOLA

La Met Gala 2026 comienza a recibir a las celebridades en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La alfombra del icónico evento a beneficio del Costume Institute ya vio pasar a Nicole Kidman, Lauren Sánchez y Anna Wintour.

Por ABC Color

La emblemática Met Gala es la cita donde anualmente las celebridades llegan con sus más deslumbrantes tenidas. El evento benéfico, en su edición 2026, ya comenzó en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que esta noche recibirá a unos 450 invitados de lujo.

Cara Delevingne llegó con un sofisticado look "Total Black" de Burberry a la Met Gala 2026. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Cara Delevingne llegó con un sofisticado look "Total Black" de Burberry a la Met Gala 2026. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

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¡Lady in red! Nicole Kidman con un traje rojo de lentejuelas y plumas que lleva al firma de Chanel. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
¡Lady in red! Nicole Kidman con un traje rojo de lentejuelas y plumas que lleva al firma de Chanel. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Ashley Graham luce un elegante vestido en nude creado por Di Petsa a su llegada a la Met Gala. (Julian Hamilton/Getty Images/AFP)
Ashley Graham luce un elegante vestido en nude creado por Di Petsa a su llegada a la Met Gala. (Julian Hamilton/Getty Images/AFP)

Las grandes anfitrionas de la velada de gala son Beyoncé, Nicole Kidman, Anna Wintour y Venus Williams. Y la conducción de la Met Gala estará a cargo de Ashley Graham, Cara Delevingne y La La Anthony.

Lauren Sánchez Bezos se decantó por un maxivestido azul de Schiaparelli para asistir a la Met Gala 2026. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)
Lauren Sánchez Bezos se decantó por un maxivestido azul de Schiaparelli para asistir a la Met Gala 2026. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)
Emma Chamberlain enfundada en un traje de Mugler posa este lunes, durante la alfombra roja de la Met Gala, en Nueva York (EE.UU.). (EFE/ Octavio Guzmán)
Emma Chamberlain enfundada en un traje de Mugler posa este lunes, durante la alfombra roja de la Met Gala, en Nueva York (EE.UU.). (EFE/ Octavio Guzmán)

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Charli XCX también optó por un vestido negro y elegante para asistir a la Met Gala 2026. (John Nacion/Getty Images/AFP)
Charli XCX también optó por un vestido negro y elegante para asistir a la Met Gala 2026. (John Nacion/Getty Images/AFP)
Lena Mahfouf con su sensual traje a su arribo a la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Lena Mahfouf con su sensual traje a su arribo a la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Katy Perry llegó con un look futurista a la Met Gala 2026. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Katy Perry llegó con un look futurista a la Met Gala 2026. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Este año el dress code gira en torno a la temática Fashion is Art (La moda es arte). Los estilismos de los invitados que van llegando la Met Gala son muy elegantes y sofisticados, y cada vestuario representa una obra de arte.

¡Elegantísimo! Maluma llegó divino a la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitnao de Arte de Nueva York. (Julian Hamilton/Getty Images/AFP)
¡Elegantísimo! Maluma llegó divino a la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitnao de Arte de Nueva York. (Julian Hamilton/Getty Images/AFP)
Venus Williams luce un vestido de Swarovski en la Met Gala 2026 en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Venus Williams luce un vestido de Swarovski en la Met Gala 2026 en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
La La Anthony luciendo su escultural figura en un maxivestido marrón a su llegada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Julian Hamilton/Getty Images/AFP)
La La Anthony luciendo su escultural figura en un maxivestido marrón a su llegada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Julian Hamilton/Getty Images/AFP)
El escritor australiano Baz Luhrmann y la diseñadora de producción australiana Catherine Martin llegando a la Met Gala 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El escritor australiano Baz Luhrmann y la diseñadora de producción australiana Catherine Martin llegando a la Met Gala 2026. (ANGELA WEISS / AFP)