De Nicole Kidman a Lauren Sánchez, las celebridades van llegando a la Met Gala 2026
La Met Gala 2026 comienza a recibir a las celebridades en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La alfombra del icónico evento a beneficio del Costume Institute ya vio pasar a Nicole Kidman, Lauren Sánchez y Anna Wintour.
Por ABC Color
La emblemática Met Gala es la cita donde anualmente las celebridades llegan con sus más deslumbrantes tenidas. El evento benéfico, en su edición 2026, ya comenzó en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que esta noche recibirá a unos 450 invitados de lujo.
Este año el dress code gira en torno a la temática Fashion is Art (La moda es arte). Los estilismos de los invitados que van llegando la Met Gala son muy elegantes y sofisticados, y cada vestuario representa una obra de arte.