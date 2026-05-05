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05 de mayo de 2026 a la - 07:42

¡Mirá a las parejas más icónicas de la Met Gala!

La cantante barbadense Rihanna junto a A$AP Rocky a su llegada a la Met Gala en Nueva York. (EFE/ Octavio Guzmán)
La cantante barbadense Rihanna junto a A$AP Rocky a su llegada a la Met Gala en Nueva York. (EFE/ Octavio Guzmán) Octavio Guzmán

La Met Gala 2026 reunió a las celebridades en Nueva York y varias de ellas fueron en pareja. Rihanna y A$AP Rocky, Hugh Jackman y Sutton Foster, Venus Williams y Andrea Preti fueron algunos enamorados que formaron parte de la emblemática velada en el Museo Metropolitano de Arte.

Por ABC Color

Como cada año, la Met Gala convocó a las celebridades en una noche marcada por la moda y el arte. Y, por supuesto, las parejas no estuvieron ausentes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Hugh Jackman y Sutton Foster, enamorados en la red carpet de la Met Gala 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Hugh Jackman y Sutton Foster, enamorados en la red carpet de la Met Gala 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Rihanna, vestida de Maison Margiela, y A$AP Rocky con un look de Chanel conformaron una de las más icónicas parejitas de la noche de gala. Y los enamorados Hugh Jackman y Sutton Foster asistieron por primera vez como novios a la Met Gala.

El actor estadounidense Dwayne Johnson y la cantante Lauren Hashian posan en la alfombra roja de la Gala Met 2026, el evento benéfico anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
El actor estadounidense Dwayne Johnson y la cantante Lauren Hashian posan en la alfombra roja de la Gala Met 2026, el evento benéfico anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

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El empresario italiano Andrea Preti y la tenista estadounidense Venus Williams en la Gala Met 2026 en el Museo Metropolitano de Arte. (Angela Weiss / AFP)
El empresario italiano Andrea Preti y la tenista estadounidense Venus Williams en la Gala Met 2026 en el Museo Metropolitano de Arte. (Angela Weiss / AFP)

“La Roca” Dwayne Johnson y su esposa, la cantante Lauren Hashian se mostraron muy enamorados a su llegada a la Met Gala 2026. Venus William y su esposo Andrea Preti también marcaron presencia en la emblemática noche.

Linda parejita, Dee Ocleppo Hilfiger y Tommy Hilfiger en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)
Linda parejita, Dee Ocleppo Hilfiger y Tommy Hilfiger en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)
Siempre juntos. Ben Stiller y Christine Taylor a su arribo a la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Siempre juntos. Ben Stiller y Christine Taylor a su arribo a la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

El famoso diseñador Tommy Hilfiger y su esposa Dee Ocleppo Hilfiger, el comediante Ben Stiller y Christine Taylor, el actor Adrien Brody y su pareja Georgina Chapman fueron otras parejitas que se llevaron los flashes en la Met Gala 2026.

Adrien Brody y Georgina Chapman, otra parejita presente en la Met Gala 206. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Adrien Brody y Georgina Chapman, otra parejita presente en la Met Gala 206. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

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Baz Luhrmann y Catherine Martin, felices en la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte. (ANGELA WEISS / AFP)
Baz Luhrmann y Catherine Martin, felices en la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte. (ANGELA WEISS / AFP)

El director de cine australiano Baz Luhrmann y su esposa Catherine Martin, la actriz británica Rebecca Hall y el actor Morgan Spector fueron otros famosos que llegaron juntitos a la Met Gala 2026.

Rebecca Hall y Morgan Spector en la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Rebecca Hall y Morgan Spector en la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)