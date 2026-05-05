¡Mirá a las parejas más icónicas de la Met Gala!

La Met Gala 2026 reunió a las celebridades en Nueva York y varias de ellas fueron en pareja. Rihanna y A$AP Rocky, Hugh Jackman y Sutton Foster, Venus Williams y Andrea Preti fueron algunos enamorados que formaron parte de la emblemática velada en el Museo Metropolitano de Arte.
Por ABC Color
Como cada año, la Met Gala convocó a las celebridades en una noche marcada por la moda y el arte. Y, por supuesto, las parejas no estuvieron ausentes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Rihanna, vestida de Maison Margiela, y A$AP Rocky con un look de Chanel conformaron una de las más icónicas parejitas de la noche de gala. Y los enamorados Hugh Jackman y Sutton Foster asistieron por primera vez como novios a la Met Gala.
“La Roca” Dwayne Johnson y su esposa, la cantante Lauren Hashian se mostraron muy enamorados a su llegada a la Met Gala 2026. Venus William y su esposo Andrea Preti también marcaron presencia en la emblemática noche.
El famoso diseñador Tommy Hilfiger y su esposa Dee Ocleppo Hilfiger, el comediante Ben Stiller y Christine Taylor, el actor Adrien Brody y su pareja Georgina Chapman fueron otras parejitas que se llevaron los flashes en la Met Gala 2026.