Rebel Wilson y su esposa Ramona Agruma dieron la bienvenida a su segunda hija

“¡Nos enorgullece anunciar el nacimiento de nuestra segunda hija, Rose Estelle! ¡Qué hermosa bendición tener otra niña! ¡Ahora, el 4 de mayo, somos cuatro!“, contó ayer la famosa actriz australiana Rebel Wilson (46) en su cuenta oficial de Instagram.

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“Ramona y yo nos sentimos increíblemente agradecidas y bendecidas por el crecimiento de nuestra familia. Gracias a todos por sus buenos deseos”, destacó Rebel Wilson junto a una tierna postal de la recién nacida.

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La pequeña Rose Estelle es fruto del amor entre Rebel Wilson y su esposa Ramona Agruma. La niña llegó al mundo para convertir en hermanita mayor a Royce Lillian, de tres añitos.

Rebel Wilson y Ramona Agruma anunciaron su relación en 2022 y unieron sus vidas en matrimono en setiembre de 2024 en Cerdeña, Italia.