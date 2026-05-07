Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, derrocha elegancia en un exclusivo evento en Mónaco

Gretha Matiauda (24), actual Miss Universo Paraguay, hace unos días viajó rumbo a Mónaco. “Nuestra reina continúa su agenda internacional con una visita exclusiva a Mónaco del 05 al 09 de mayo, donde será parte de eventos especiales en el marco del Festival de Cine de Cannes 2026″, se puede leer en la cuenta de Instagram Miss Universe Paraguay.

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Y, hace solo unas horas, Gretha Matiauda ya compartió algunas postales en su feed de Instagram desde el Principado de Mónaco.

“Tuve el privilegio de asistir a un exclusivo cocktail organizado por AMI, la Asociación Monégasque Ibéro-Américaine, en el emblemático Monaco Yacht Club junto a representantes de la Organización Miss Universo, la Miss Universo actual, invitados internacionales y grandes referentes de distintas culturas”, contó la Miss Universo Paraguay 2026 Gretha Matiauda junto a las imágenes captadas en el corazón de la Costa Azul y en una de fotografías se la ve con la Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch.

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“AMI es una asociación sin fines de lucro que promueve el intercambio cultural entre América Latina, España, Portugal y Mónaco, impulsando proyectos culturales, educativos y solidarios que fortalecen los vínculos entre el Principado y el mundo iberoamericano”, siguió contando Gretha Matiauda desde la costa del Mediterráneo.

Nuestra bella compatriota Gretha Matiauda además destacó emocionada: “¡Compartir este espacio en uno de los clubes más prestigiosos del mundo, fundado por el Príncipe Rainier III y presidido por S.A.S. el Príncipe Alberto II, fue una experiencia absolutamente inolvidable! Gracias Miss Universe y Miss Universe Paraguay por hacerme parte de una noche donde la elegancia, la visión internacional y el propósito se encontraron frente al mar de Monte Carlo".