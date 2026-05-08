El capitán albirrojo Gustavo Gómez celebró sus 33 años

Gustavo Raúl Gómez Portillo llegó al mundo el 6 de mayo de 1993 en San Juan Bautista, Misiones. El tiempo pasa y el futbolista albirrojo ya recibió a sus 33 años de vida, muy feliz y rodeado de sus seres más queridos.

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A la mañana tempranito, el capitán de la Albirroja fue sorprendido con torta, globos, regalos, y muchos mimos de parte de su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía Constanza y Lucca Emmanuel.

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Más tarde, Gustavo Gómez fue agasajado por sus compañeros del club Palmeiras durante una pausa de los entrenamientos.

Ya en horas de la noche, el cumpleañero Gustavo Gómez recibió a sus selectos invitados en el exclusivo Fasano Gastronomy & Hotels de Sao Paulo, donde con su esposa Jazmincita Torres fueron los anfitriones de una elegante cena.

Y, entre los asistentes al festejo de cumple del capitán albirrojo y del Palmeiras, estuvo su compañero paraguayo Ramón Sosa con su novia Cinthia Zayas.