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08 de mayo de 2026 a la - 09:48

El capitán albirrojo Gustavo Gómez celebró sus 33 años

Gustavo Gómez recibió sus 33 años rodeado del amor de su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía y Lucca.
Gustavo Gómez recibió sus 33 años rodeado del amor de su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía y Lucca.Instagram/Gustavo Gómez

Gustavo Gómez llegó a los 33 años y la celebración fue a pura familia, amigos y compañeros del Palmeiras de Brasil. El capitán de la Albirroja compartió feliz en las redes algunas postales captadas en su “día dichoso”.

Por ABC Color

Gustavo Raúl Gómez Portillo llegó al mundo el 6 de mayo de 1993 en San Juan Bautista, Misiones. El tiempo pasa y el futbolista albirrojo ya recibió a sus 33 años de vida, muy feliz y rodeado de sus seres más queridos.

Gustavo Gómez también celebró su cumpleaños con sus compañeros del Palmeiras. (Instagram/Gustavo Gómez)
Gustavo Gómez también fue agasajado por sus compañeros del Palmeiras. (Instagram/Gustavo Gómez)

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A la mañana tempranito, el capitán de la Albirroja fue sorprendido con torta, globos, regalos, y muchos mimos de parte de su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía Constanza y Lucca Emmanuel.

Gustavo Gómez con su bella esposa Jazmín Torres en su cena de cumpleaños en el Fasano. (Instagram/Gustavo Gómez)
Gustavo Gómez con su bella esposa Jazmín Torres en su cena de cumpleaños en el Fasano. (Instagram/Gustavo Gómez)

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Más tarde, Gustavo Gómez fue agasajado por sus compañeros del club Palmeiras durante una pausa de los entrenamientos.

Gustavo Gómez y Jazmín Torres con Ramón Sosa y su novia Cinthia Zayas. (Instagram/Gustavo Gómez)
Gustavo Gómez y Jazmín Torres con Ramón Sosa y su novia Cinthia Zayas. (Instagram/Gustavo Gómez)

Ya en horas de la noche, el cumpleañero Gustavo Gómez recibió a sus selectos invitados en el exclusivo Fasano Gastronomy & Hotels de Sao Paulo, donde con su esposa Jazmincita Torres fueron los anfitriones de una elegante cena.

Y, entre los asistentes al festejo de cumple del capitán albirrojo y del Palmeiras, estuvo su compañero paraguayo Ramón Sosa con su novia Cinthia Zayas.