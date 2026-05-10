Bianca Parra: “Si nosotras caemos, todo cae”

Médica integrativa, formada entre Paraguay, Alemania, India y con certificación en Harvard, hoy encuentra en su hijo Theo una brújula vital.

“Al tener a un ser humano que depende 100% de nosotras, es aún más importante aprender a regularnos”, afirma.

La maternidad enciende todas las alarmas, porque es instinto, alerta constante y amor en estado puro.

“Es nuestro superpoder como mamás, pero si no sabemos regular eso, podemos desbordarnos fácilmente. Y si nosotras caemos, todo el resto cae”, sostiene.

Por eso, su mensaje es claro, aunque muchas veces incómodo: “Es esencial aprender a ponerse la máscara de oxígeno primero”, aconseja.

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Antes de Theo, para Bianca hubo un proceso silencioso, íntimo y desafiante. Problemas de fertilidad que la llevaron a revisar su vida desde la raíz.

“Luego de haber hecho cambios radicales en mi vida, finalmente pude ser mamá”, comparte.

Y en ese camino, la medicina dejó de ser solo conocimiento para convertirse en experiencia vivida.

Hoy esa vivencia atraviesa su forma de criar: más consciente, preventiva y conectada.

“Salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Salud es prevenir aumentando nuestra capacidad de adaptación”, sostiene.

Sin embargo, lejos de los discursos idealizados, Bianca pone sobre la mesa una verdad que muchas madres necesitan escuchar: la perfección no existe.

“No siempre vamos a poder hacer lo ‘ideal’, sino hacer lo mejor que podemos, las veces que podemos y soltar lo que no podemos controlar”, argumenta.

Esa mirada también transformó su vínculo con sus pacientes.

La maternidad le dio algo que ningún título otorga: empatía real.

“Ser madre me ayudó a ser mucho más empática. Ser mujer hoy es un gran desafío. Sentimos que tenemos que ser todo al mismo tiempo, y eso es agotador”, sostiene.

Desde la medicina integrativa, encontró una respuesta que ahora aplica tanto en el consultorio como en su casa: entender que todo está conectado.

“Somos un todo: cuerpo, mente y emociones”, asegura.

Esa convicción se traduce en lo cotidiano: en la alimentación, en la insistencia con la lactancia pese a las dificultades, en permitir que su hijo explore, juegue, se ensucie, sienta.

“Criar también es acompañar emociones, conectar con la naturaleza, moverse, generar inmunidad”, comenta.

El mundo exige demasiado y pausa poco, por eso, Bianca recomienda: cuidarse para poder cuidar, soltar para poder sostener, y recordar que, en medio del caos, también hay aprendizaje, porque al final la maternidad, así como la vida, no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con conciencia, con amor y, sobre todo, con humanidad.

Bio

La Dra. Bianca Parra Roig es médica cirujana egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA).

Es mamá de Theo y ha orientado su carrera hacia un enfoque profundamente humano e integrador de la salud.

Especializada en medicina mente-cuerpo, su trabajo se centra en la regulación del estrés y el bienestar integral, combinando la ciencia médica con prácticas complementarias.

Cuenta con formación en Medicina Integrativa en Alemania y una certificación en Mind Body Medicine por la Harvard Medical School.

Además, se ha formado en yoga en India y en Ayurveda, incorporando herramientas que promueven el equilibrio físico, mental y emocional.

Es fundadora de Ananda Mind Body Medicine y Ananda Retreat, espacios desde los cuales impulsa una visión de la salud basada en la conexión entre mente y cuerpo, acompañando a las personas en procesos de transformación y bienestar sostenible.

Redes: @biaparraroig y @anandaretreatpy.