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12 de mayo de 2026 a la - 09:10

El emotivo mensaje de Edwin Storrer para celebrar la vida de su esposa

La cumpleañera Majo Acosta rodeada del amor de su hija Luciana y su esposo Edwin Storrer.
La cumpleañera Majo Acosta rodeada del amor de su hija Luciana y su esposo Edwin Storrer.Instagram/Edwin Storrer

El comunicador deportivo Edwin Storrer utilizó sus redes para felicitar a su esposa cumpleañera María José Acosta. ¡Pasá y lée el emotivo mensaje que escribió el hombre de prensa!

Por ABC Color

Majo Acosta celebró una nueva vuelta al sol ayer 11 de mayo y su enamorado esposo Edwin Storrer se mostró muy emocionado al escribir unas líneas dedicadas a la bella cumpleañera.

“¡Feliz cumpleaños Amor! ¡Que sea un nuevo año de éxitos, mucho amor, caricias, sueños cumplidos y sueños por cumplir!“, comenzó expresando el comunicador deportivo Edwin Storrer en su cuenta de Instagram junto a una postal de la celebración familiar.

¡Siempre enamorados! Majo Acosta y Edwin Storrer. (Captura de la historia de Instagram de Majo Acosta)
¡Siempre enamorados! Majo Acosta y Edwin Storrer. (Captura de la historia de Instagram de Majo Acosta)

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“¡Nos gusta verte brillar, nos gusta sentirte cerca, escucharte cantar, reír, verte bailar y dentro del caos poder con todo de alguna manera, solucionar y avanzar!“, continuó Edwin Storrer, quien además destacó: ”¡Gracias por ser mi esposa, gracias por ser nuestra mami! ¡Te amamos, Papi y Lu!“.

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Majo Acosta y Edwin Storrer el día que se juraron amor eterno. (Instagram/Edwin Storrer)
Majo Acosta y Edwin Storrer el día que se juraron amor eterno. (Instagram/Edwin Storrer)

María José Acosta y Edwin Storrer se comprometieron en setiembre de 2021 y el 19 de febrero de 2022 unieron sus vidas en matrimonio. Fruto del amor que se profesan llegó al mundo Luciana, la pequeñita que en agosto próximo cumplirá tres años.