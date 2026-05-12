El emotivo mensaje de Edwin Storrer para celebrar la vida de su esposa

Majo Acosta celebró una nueva vuelta al sol ayer 11 de mayo y su enamorado esposo Edwin Storrer se mostró muy emocionado al escribir unas líneas dedicadas a la bella cumpleañera.

“¡Feliz cumpleaños Amor! ¡Que sea un nuevo año de éxitos, mucho amor, caricias, sueños cumplidos y sueños por cumplir!“, comenzó expresando el comunicador deportivo Edwin Storrer en su cuenta de Instagram junto a una postal de la celebración familiar.

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“¡Nos gusta verte brillar, nos gusta sentirte cerca, escucharte cantar, reír, verte bailar y dentro del caos poder con todo de alguna manera, solucionar y avanzar!“, continuó Edwin Storrer, quien además destacó: ”¡Gracias por ser mi esposa, gracias por ser nuestra mami! ¡Te amamos, Papi y Lu!“.

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María José Acosta y Edwin Storrer se comprometieron en setiembre de 2021 y el 19 de febrero de 2022 unieron sus vidas en matrimonio. Fruto del amor que se profesan llegó al mundo Luciana, la pequeñita que en agosto próximo cumplirá tres años.