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13 de mayo de 2026 a la - 09:12

De Jane Fonda a Heidi Klum, las estrellas brillan en la red carpet del Festival de Cannes

¡Espléndida! Así llegó Jane Fonda, a sus 88 años, al Festival de Cine de Cannes. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
¡Espléndida! Así llegó Jane Fonda, a sus 88 años, al Festival de Cine de Cannes. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN) CLEMENS BILAN

La red carpet del Festival de Cannes vio pasar a varias estrellas en su jornada inaugural. Moda y cine van de la mano en el emblemático evento que reúne a lo mejor del séptimo arte. Jane Fonda, Heidi Klum y Demi Moore ya desfilaron por la alfombra roja.

Por ABC Color

La edición número 79 del Festival de Cine de Cannes comenzó a recibir a las celebridades en el sur de Francia. Ayer, en su día inaugural, varias icónicas figuras ya pasaron por la red carpet.

¡Diosísima! La modelo alemana Heidi Klum en la red carpet de la edición 79 del Cannes Film Festival, en Francia. (Valery HACHE / AFP)
¡Diosísima! La modelo alemana Heidi Klum en la red carpet de la edición 79 del Cannes Film Festival, en Francia. (Valery HACHE / AFP)

La famosa actriz Jane Fonda (88) llegó divina con un vestido negro de lentejuelas que llevaba la firma de Gucci. Por su parte, la modelo y actriz alemana Heidi Klum lució preciosa enfundada en una creación de Elie Saab.

¡Bella parejita! Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la alfombra roja de Cannes. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
¡Bella parejita! Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la alfombra roja de Cannes. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Demi Moore, miembro del jurado oficial del Festival de Cannes, se decantó por un vestido plateado de Jacquemus. Y el piloto español Carlos Sainz Jr. y su novia, la modelo escocesa Rebecca Donaldson, también pasaron muy elegantes por la alfombra roja en la Costa Azul.

¡Deslumbrante! Demi Moore, miembro del jurado oficial del Cannes Film Festival 2026. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
¡Deslumbrante! Demi Moore, miembro del jurado oficial del Cannes Film Festival 2026. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
La actriz francesa Anais Demoustier, el actor francés Gilles Lellouche y la actriz francesa Madeleine Baudot llegan a la ceremonia de apertura y a la proyección de la película "La Venus electrique" (El beso eléctrico) en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Valery HACHE / AFP)
La actriz francesa Anais Demoustier, el actor francés Gilles Lellouche y la actriz francesa Madeleine Baudot llegan a la ceremonia de apertura y a la proyección de la película "La Venus electrique" (El beso eléctrico) en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Valery HACHE / AFP)

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Peter Jackson llegó de esmoquin y moñito a la ceremonia inaugural del Cannes Film Festival 2026. EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Peter Jackson llegó de esmoquin y moñito a la ceremonia inaugural del Cannes Film Festival 2026. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Otra emblemática figura del cine, Joan Collins, a sus 92 años, pasó radiante por la red carpet del Festival de Cine de Cannes con un fabuloso traje de Stephane Rolland. Mientras, el actor y modelo francés Lucas Bravo levantó suspiros con su elegante porte en la alfombra roja.

La actriz británica Joan Collins, a sus 92 años, derrochando elegancia en el Cannes Film Festival. (Valery HACHE / AFP)
La actriz británica Joan Collins, a sus 92 años, derrochando elegancia en el Cannes Film Festival. (Valery HACHE / AFP)

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James Franco e Izabel Pakzad a su paso por la alfombra roja del Cannes Film Festival 2026, en Francia. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
James Franco e Izabel Pakzad a su paso por la alfombra roja del Cannes Film Festival 2026, en Francia. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
El actor francés Lucas Bravo no se perdió la ceremonia inaugural del Cannes Film Festival 2026. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
El actor francés Lucas Bravo no se perdió la ceremonia inaugural del Cannes Film Festival 2026. (Sameer AL-DOUMY / AFP)