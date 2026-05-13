De Jane Fonda a Heidi Klum, las estrellas brillan en la red carpet del Festival de Cannes

La edición número 79 del Festival de Cine de Cannes comenzó a recibir a las celebridades en el sur de Francia. Ayer, en su día inaugural, varias icónicas figuras ya pasaron por la red carpet.

La famosa actriz Jane Fonda (88) llegó divina con un vestido negro de lentejuelas que llevaba la firma de Gucci. Por su parte, la modelo y actriz alemana Heidi Klum lució preciosa enfundada en una creación de Elie Saab.

Demi Moore, miembro del jurado oficial del Festival de Cannes, se decantó por un vestido plateado de Jacquemus. Y el piloto español Carlos Sainz Jr. y su novia, la modelo escocesa Rebecca Donaldson, también pasaron muy elegantes por la alfombra roja en la Costa Azul.

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Otra emblemática figura del cine, Joan Collins, a sus 92 años, pasó radiante por la red carpet del Festival de Cine de Cannes con un fabuloso traje de Stephane Rolland. Mientras, el actor y modelo francés Lucas Bravo levantó suspiros con su elegante porte en la alfombra roja.

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