¡Mirá el radical cambio de look de Georgina Rodríguez!

Georgina Rodríguez siempre se lleva todos los flashes en los eventos a los que asiste y esta vez no fue la excepción. Es que la prometida de Cristiano Ronaldo estrenó look en los premios Kering Women in Motion 2026 en el marco de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes.

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Su larga melena oscura dio paso a un pelo platinado y Georgina Rodríguez se robó toda la atención de los presentes en el exclusivo evento en la Riviera Francesa.

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Y, para resaltar el nuevo color de su melena, Georgina Rodríguez lució un conjunto de Gucci, compuesto de camisa satinada azul y pantalón negro. El outfit fue una copia al estilismo que llevó Madonna en los MTV Video Music Awards 1995, según lo dejo ver la propia Georgina en su cuenta de Instagram.

Al parecer, no quedan dudas de que la verdadera protagonista de la alfombra roja de los premios Kering Women in Motion 2026 en Cannes fue la futura esposa de Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes qué dicen?