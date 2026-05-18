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18 de mayo de 2026 a la - 11:43

¡Mirá el radical cambio de look de Georgina Rodríguez!

Georgina Rodríguez llegó con un nuevo look a los premios Kering Women in Motion 2026 en el marco de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
Georgina Rodríguez llegó con un nuevo look a los premios Kering Women in Motion 2026 en el marco de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)212242+0000 SAMEER AL-DOUMY

Del pelo oscuro al rubio platinado. Así apareció Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo, en una gala en el marco del Festival de Cine de Cannes. El impactante cambio de look sorprendió a todos los presentes en el evento Kering Women in Motion 2026. ¡Pasá y fijate!

Por ABC Color

Georgina Rodríguez siempre se lleva todos los flashes en los eventos a los que asiste y esta vez no fue la excepción. Es que la prometida de Cristiano Ronaldo estrenó look en los premios Kering Women in Motion 2026 en el marco de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes.

Georgina Rodriguez, prometida de Cristiano Ronaldo, ahora es rubia platinada. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
Georgina Rodriguez, prometida de Cristiano Ronaldo, ahora es rubia platinada. (Sameer AL-DOUMY / AFP)

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Su larga melena oscura dio paso a un pelo platinado y Georgina Rodríguez se robó toda la atención de los presentes en el exclusivo evento en la Riviera Francesa.

Georgina Rodriguez estrenó look en Francia y se llevó todos los flashes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
Georgina Rodriguez estrenó look en Francia y se llevó todos los flashes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)

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Y, para resaltar el nuevo color de su melena, Georgina Rodríguez lució un conjunto de Gucci, compuesto de camisa satinada azul y pantalón negro. El outfit fue una copia al estilismo que llevó Madonna en los MTV Video Music Awards 1995, según lo dejo ver la propia Georgina en su cuenta de Instagram.

Madonna con el look que más de tres décadas después imitó Georgina Rodríguez. (Instagram/Georgina Rodríguez)
Madonna con el look que más de tres décadas después imitó Georgina Rodríguez. (Instagram/Georgina Rodríguez)

Al parecer, no quedan dudas de que la verdadera protagonista de la alfombra roja de los premios Kering Women in Motion 2026 en Cannes fue la futura esposa de Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes qué dicen?