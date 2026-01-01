De Taylor Swift y Travis Kelce a Cristiano y Georgina: Las bodas más esperadas del 2026

Con la llegada del 2026 se acrecientan las expectativas de los seguidores de las parejas más mediáticas que se jurarán amor eterno en los próximos meses. Sin lugar a dudas, una de las bodas más esperadas del 2026 es la de Taylor Swift y Travis Kelce. La icónica cantante y el jugador del Kansas City Chiefs se comprometieron en agosto de 2025 y desde ese momento sus fans están pendientes de la ceremonia de matrimonio que se realizaría el 13 de junio próximo en Rodhe Island.

Dua Lipa y Callum Turner es otra parejita que se jurará amor eterno este año que comienza. La cantautora británico-albanesa y el actor británico confirmaron a mediados del 2025 que están comprometidos. Aún no se conocen detalles de la próxima boda, pero de seguro será por todo lo alto, y los fans de Dua y Callum están muy expectantes al anuncio de la fecha del “sí, quiero”.

Miley Cyrus y Maxx Morando también unirán sus vidas en matrimonio este 2026 tras cuatro años de relación. ¡Sí! Ambos se comprometieron en 2025 y se muestran muy enamorados. Así, hace un mes, la actriz que dio vida a Hannah Montana mostró orgullosa su anillo de compromiso en la premier de Avatar.

Dove Cameron y Damiano David están comprometidos y felices aguardan jurarse amor eternos en los próximos meses del 2026. La actriz y el joven músico italiano anunciaron en octubre de 2025, tras dos años de noviazgo, que se casarán próximamente.

Charles Lecler y Alexandra Saint Mleux es otra parejita que recibirá la bendición nupcial este año que hoy inicia. El piloto monegasco de Fórmula 1 y la modelo e influencer francesa anunciaron su compromiso a inicios de noviembre, tras dos años de noviazgo, y ahora ya están barajando las probables fechas de boda.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras varios años de convivencia están a punto de casarse. La pareja reveló en agosto de 2025 que está comprometida y sus fans aguardan ansiosos la boda que se llevará a cabo este 2026 ante el altar de la Catedral de Funchal, en Portugal. La fecha exacta aún no se conoce, pero dicen que el casamiento de Cristiano y Georgina se realizará al terminar el Mundial de fútbol.

Zendaya y Tom Holland también pasarán por el altar este 2026 para recibir la bendición nupcial. Ya hace un año, a inicios del 2025, se confirmó que la pareja está comprometida. La boda más esperada de Hollywood aún no tiene fecha y los seguidores de la pareja conocida como “Tomdaya” están aguardando ansiosos la unión de sus ídolos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya están casados ante la ley civil desde julio de 2024 y este 2026 recibirán la bendición de Dios. Los cantantes mexicanos unirán sus vidas en una ceremonia religiosa que tendrá lugar en mayo próximo.